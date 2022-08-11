تطورات مثيرة فِيْ النصر| قنبلة تاليسكا.. هروب وفسخ و3 صفقات مفاجئة

شهد نادي النصر تطورات مذهلة فِيْ الساعات الماضية بالتزامن مع الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

تدخل فِيْكتوريا العام الرياضي الجديد، بعد موسم صفر فِيْ 2022-2022، حيث “خسر” فريق كرة القدم الأول جميع البطولات المحلية والأجنبية.

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“أفتقد النصر” .. النفِيْعي يقرر رسمياً صفقة الموسم

ولتعويض خيبات الأمل فِيْ الموسم الرياضي الماضي، استعانت الإدارة العالمية برئاسة موسالي المعمر بالمدرب الفرنسي رودي جارسيا، بالإضافة إلَّى الثلاثي “الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان والبرازيلي لويس جوستافو”.

لكن يبدو أن صيف الانتصار فِيْ “2022” لن يتوقف عَنّْد هذا الحد، إذ تناقل الإعلام والصحف السعودية والعالمية أخباراً مفاجئة. كالآتي..

* هروب صفقة النصر الجديدة.

أعلن الصحفِيْ الرياضي ساشا تافوليري عَنّْ “هروب” المدافع البلجيكي جيسون ديناير من لقاء مع “وسيط” تابع لنادي النصر فِيْ برشلونة الإسبانية.

ووضع فوز “ديناير” على رأس أولوياته هذا الصيف ؛ تقوية النتيجة النهائية للفريق الأول لكرة القدم، فِيْ الموسم الرياضي الجديد.

* إنهاء عقد احتراف النصر

على صعيد آخر، كشفت صحيفة “الشبابية” عَنّْ عَنّْوان إدارة نادي النصر. إنهاء عقد البرازيلي لويس جوستافو الذي انضم مؤخراً إلَّى صفوف فريق كرة القدم الأول.

جوستافو لم يشارك فِيْ أي مباراة ودية مع النصر منذ وصوله إلَّى صفوف الفريق الأول لكرة القدم. بسبب الاصابة، وعدم الاستعداد البدني والفني.

* مفاجأة على أندرسون تاليسكا

وأثارت الصحيفة نفسها الجدل فِيْ الشارع الرياضي السعودي، بنشرها صورتين للنجم البرازيلي أندرسون تاليسكا وصانع ألعاب النصر وجناح الأهلي الشاب عبد الرحمن غريب. حيث علقت عليهم قائلة “واحد يذهب يأتي واحد”.

وألمح إلَّى العلاقة المتوترة بين تاليسكا وغارسيا، وسط احتمال كبير بـ “خروج” النجم البرازيلي، وعوضه بمعاملة غريبة.

* صفقات مفاجئة على النصر

وعَنّْ صفقات الانتصار المتبقية هذا الصيف. أعلنت صحيفة الشبابية، أن إدارة معمر تقترب من تعيين النجم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، متوسط ​​ساحة الوحدة، بشكل نهائي. للتعويض عَنّْ إنهاء عقد Gustavo.

أما بالنسبة لسلسلة ’10sport’، فقد أكدوا أن ألفارو غونزاليس، قلب دفاع نادي مارسيليا الفرنسي السابق، فِيْ طريقه للانضمام إلَّى نادي النصر، بناءً على طلب من رودي جارسيا.