كشفت تقارير إعلامية عَنّْ اهتمام الأندية الإماراتية الشديد بالنجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز المحترف فِيْ صفوف الفريق الأول لنادي النصر.

انضم بيتي إلَّى النصر، صيف 2022، من فريق أتلانتا يونايتد الأول، فِيْ صفقة قيمتها 16 مليون يورو.

منذ وصوله إلَّى القلعة الدولية، سجل النجم الأرجنتيني 13 هدفًا وصنع 10 أخرى، خلال 49 مباراة رسمية، فِيْ مختلف المسابقات المحلية والأجنبية.

شهد مستقبل النجم الأرجنتيني الكبير بيتي مارتينيز، لاعب الوسط المهاجم لفريق كرة القدم الأول لنادي النصر، تطورًا مثيرًا للاهتمام، فِيْ الساعات القليلة الماضية، فِيْ ظل أنباء رحيله، خلال السوق الصيفِيْ الحالي.

ذكرت صحيفة الاقتصادية، اليوم الاثنين، أن بيتي مارتينيز تحظى باهتمام كبير من نادي الوصل وشباب الأهلي الإماراتي.

وتسعى إدارة النصر لتسويق عقد اللاعب، بعد أن أعرب المدرب الفرنسي رودي جارسيا عَنّْ استيائه من الأرجنتيني، مفضلاً التخلي عَنّْه بهدف استبداله بأجنبي آخر يخدم أسلوب لعبه.

يشار إلَّى أن عقد بيتي مارتينيز مع النصر ينتهِيْ فِيْ صيف 2024، وتبلغ قيمتها السوقية حاليًا 10 ملايين يورو، بحسب موقع “سوق الانتقالات العالمي”.