تطور جديد بطلب الخليج سحب الكفاءة المالية من النصر بسبب لاجامي

كشفت تقارير صحفِيْة، ظهر اليوم الأحد، أن إدارة نادي الخليج طلبت من لجنة الانضباط والأخلاق، نوع المخالفة من رئيس النادي علاء الهمل.

وجهت لجنة الاحتراف باتحاد الكرة، رسالة إلَّى رئيس نادي الخليج علاء الهمل، بخصوص تغريداته ورده على رئيس لجنة الكفاءة المالية، عبد الله كابوها، مشيرة إلَّى أنه انتهك الحق. المحترفِيْن. اللائحة.

وشهدت الأيام الماضية تقديم نادي الخليج شكوى رسمية لـ “سحب” شهادة “الكفاءة المالية” للنصر قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

دعوى خليجية، سحب الشهادة ؛ بسبب عدم دفع دولي نصف مليون ريال، “بدل تدريب” لاتفاقية العقد مع المدافع الدولي علي لقمي.

وبحسب صحيفة الجزيرة، مساء اليوم الأحد، فإن الإدارة الخليجية تطلب من لجنة الأخلاق والانضباط تحديد نوع المخالفة التي ارتكبها رئيس النادي علاء الهمل، فِيْ تعليقه على رئيس اللجنة المالية. نجاعة. رداً على طلب الحماية التأديبية بخصوص تغريداته حول قضية لاغام.

يشار إلَّى أن نادي النصر تعاقد مع العجمي فِيْ صيف ميركاتو قبل “2022” الماضي، قادمًا من صفوف الفريق الكروي الأول لنادي الفتح، بعد أن بدأ اللاعب مسيرته الكروية فِيْ الخليج.

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