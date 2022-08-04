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تطور جديد في موقف برايثوايت من الانضمام إلى النصر السعودي

كتب newsaفي آخر تحديث
تطور جديد في موقف برايثوايت من الانضمام إلى النصر السعودي

مارتن بريثويت

أبدى نادي النصر السعودي رغبته في تأمين خدمات مارتن بريثويت لاعب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أفاد موقع فوت ميركاتو أن مارتن بريثويت قرر موقفه من الانتقال إلى دوري المحترفين السعودي لأنه يريد إنهاء عقده مع برشلونة.

وأشار إلى أن اللاعب يريد الانتقال إلى نادٍ سعودي عرض عليه راتبًا سنويًا كبيرًا، ليشمله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه إذا أراد بريثويت البقاء في صفوف برشلونة فعليه خفض راتبه مع الفريق الكتالوني.

يشار إلى أن الفريق الكروي الأول لنادي النصر أنهى الموسم الماضي في الدوري السعودي للمحترفين واحتل المركز الثالث برصيد 61 نقطة.