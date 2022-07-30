تطور جديد فِيْ أزمة أغنية أصالة “كڤوكيم” بعد اتهامها بسرقتها

كشف الفنان السوري إبراهِيْم كَيْفَو، عَنّْ أزمة تطور أغنية الفنانة أصالة نصري بعَنّْوان “كفوكيم” بعد أن اتهمها بسرقتها بعد طرحها فِيْ ألبومها الجديد “شيفا فِيْك”.

وقال كَيْفَو، إن أغنيته ظهرت ضمن أغنية غنائية استضافتها الفنانة أصالة نصري، دون الإشارة إليها، ولم يخبره أحد بالأمر سواء عَنّْ قصد أو بغير قصد، لكن الأمر أحدث ضجة إعلامية كبيرة. .

الفنان الملقب بسفِيْر الجزيرة السورية أضاف لصحيفة “النهار” اللبنانية أنه فِيْ طريقه لحل الأزمة وديًا بعد أن اتصل به الموسيقار آري جان سرحان، مشيرًا إلَّى أن ما حدث كان بمثابة ارتباك كبير. . .

وأوضح أن هناك ارتباكًا بعد أن لم يعرف آري جان أن الأغنية كانت فولكلورية أو أنها أغنية خاصة به. وفِيْ ختام حديثه “إن شاء الله، التواصل قائم بيننا لحل الأمر وديًا. وهدفنا تقديم كل ما هُو جميل، بكل معاني الكلمة السامية والجميلة”.

وكتب الفنان السوري ابراهِيْم كَيْفَو على حسابه فِيْ الفِيْسبوك “أصدقائي الأعزاء، أصدقائي الأعزاء، سأبدأ كلامي بالكثير من القهر والظلم، أقول أنا آسف، أنا آسف وأنا آسف، مع معاني هذه الكلمة. “

وأضاف “ما زلت لدي الكثير من الأسئلة. إذا رأيت إجابة على أسئلتي، أرجو أن تجيبني حتى أكون مرتاحًا. ربما تكون إجاباتك هِيْ الدواء لخيبة الأمل التي عشتها”.

وتابع “القِصَّة قصيرة لكنها مرهقة وصعبة لأنها تؤثر على نفسي … عَنّْدي واحدة من أجمل الأغاني التي غنتها فِيْ مسيرتي الفنية، اسمها” لنتنشد ليلاً “، وهِيْ أغنية عربية. أغنية باللهجة العربية جزائرية من كلام صديقي العزيز عزت الحديدي 1998 فِيْ قلعة حلب ولاقت استحسان الجمهُور على مستوى سوريا لأنها لا تزال موجودة فِيْ أرشيفات السورية. الإذاعة والتلفزيون “حتى يومنا هذا كانت تُعرض. بعد ذلك انتقلت هذه الأغنية إلَّى مهرجانات دولية مع عدة فرق كبيرة ذات تنسيقات موسيقية مختلفة، وغنتها مئات المرات “.

وأوضح “اليوم تلقيت مئات أو حتى آلاف الرسائل، مع منشورات وجهات اتصال على صفحات التواصل الاجتماعي تخبرني، متى سمحت للفنانة أصالة نصري بغناء أغنيتك متى أخبرت الفنانة أري جان سرحان أعدك بنفس الكلام بالضبط بنفس اللحن دون أي تغيير فِيْه عزوها لك شخصيا دون ذكر أي من حقوقي فِيْ هذه الأغنية دون إذن أو دستور، هذا هُو السؤال الثاني

واختتم “كَيْفَ لا تقوم شركة محترمة (روتانا) لأصحابها المحترمين والمتخصصين بالبحث بشكل صحيح عَنّْ طبيعة الأغنية ببحث أكثر شمولاً هذا هُو السؤال الثالث، هل ضاع حقي بينما العمل هُو أنا ضع هذه الأسئلة أمامك، فربما تساعدني فِيْ الحصول على حقوقي بحقوق جميع أولئك الذين سُرقت حقوق الملكية الفكرية الخاصة بي.

وكانت أصالة قد كشفت عَنّْ تعاونها مع عدة شعراء فِيْ هذا الألبوم وهم حذيفة الأعرجي – آري جان – عمرو المصري – نور الدين محمد، وكذلك الملحنين رامي الشافعي – آري جان – عمرو الشاذلي – د. مصطفى. العسال.

وذكر أنه تعاون مع العديد من موزعي الموسيقى وهم عمر صباغ – أمين نبيل – أحمد ضياء – ميكس وماستر محمد صقر – علي الأمير – عمر صباغ – أمين نبيل وكان الإنتاج لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.