تطور عاجل.. حكَمْ “الربا” ينقذ الهلال فِيْ قضية كنو

كشف الإعلامي أحمد العجلان، عَنّْ تطور عاجل فِيْ قضية محمد كنو، أول لاعب فِيْ فريق نادي الهلال لكرة القدم.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات، فِيْ مايو الماضي، إيقاف كانو لمدة “4 أشهر”، فِيْ إطار تجديد عقده مع الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، رغم توقيع منافسه النصر، بعد دخوله الفترة الحرة، بغرامة قدرها 20 مليون ريال.

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الهلال يستشهد بحكَمْ الربا على الفِيْصلي

أكد الإعلامي أحمد العجلان أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تقدمت بطلب لة حكَمْ مركز التحكيم الصادر فِيْ قضية اللاعب محمد كانو، لتضمينه حكَمًْا صريحًا وحكَمًْا محظورًا. “الربا” مشيرا إلَّى أن المركز فِيْ أحد أحكامه السابقة ضد نادي الفِيْصلي قرر عدم جواز الربا.

وكان مركز التحكيم الرياضي قد أكد قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، برفض عقوبة التأخير الواردة فِيْ عقد انتقال سلطان الغنام وحمد المنصور إلَّى النصر لأنه ربا مطلق. .

وكان الهلال قد بعث برسالة رسمية للاستفسار عَنّْ مَوعِد انتهاء عقوبة محمد كنو وعودته للمشاركة فِيْ المباريات الرسمية مع القائد، حيث لم تتلق الإدارة أي رد حتى الآن.

– المواجهة القادمة للزعيم.

ويستعد الزعيم لمواجهة نظيره المصري الزمالك، الجمعة المقبل، فِيْ كأس سوبر لوسيل، على استاد لوسيل، بالعاصمة القطرية الدوحة، وهُو أحد الملاعب التي ستستضيف مباريات مونديال 2022، حيث المواجهة. بين السعوديين ستقام. وفرق ابطال الدوري المصري.

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