تطور “عاجل” فِيْ أزمة محمد كنو.. ماذا ينتظر الهلال فِيْ صيف 2022

لا تزال قضية النجم محمد كانو تثير جدلاً كبيراً فِيْ الشارع الرياضي السعودي، خاصة فِيْ ظل تعليق الهلال تسجيل لاعبين جدد صيف 2022.

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أثار النجم محمد كانو جدلا واسعا فِيْ الشارع الرياضي السعودي، بعد توقيعه مع “الهلال والنصر” فِيْ يناير 2022.

وأصدرت غرفة تسوية المنازعات قراراتها بهذا الشأن، بوقف محمد كانو لمدة 4 أشهر، وحرمان الهلال من تسجيل لاعبين جدد حتى صيف 2023، والفوز بالشرط الجزائي الذي يقدر بنحو 27 مليون ريال.

استأنف الهلال، فِيْ المركز السعودي للتحكيم الرياضي، القرارات الصادرة فِيْ أزمة محمد كانو، أملا فِيْ رفع الحظر المفروض على تسجيل لاعبين جدد فِيْ السوق الصيفِيْ 2022، من أجل دعم الفريق الأول لكرة القدم.

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أشارت صحيفة الجزيرة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء الأحد، إلَّى تطور جديد فِيْ أزمة النجم محمد كنو.

وأوضح أنه تم تسجيل طلب “الإجراءات المؤقتة” المقدم من نادي الهلال، سابقا، إلَّى المركز السعودي للتحكيم الرياضي، والمتعلق بـ “رفع عقوبة منع تسجيل لاعبين جدد فِيْ صيف 2022”. مؤقتا.

ويبقى مسؤولاً عَنّْ الهلال، 39 يومًا فقط، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفِيْ، أبوابه فِيْ عام 2022.

ولفتت الصحيفة إلَّى أن المحكَمْين فِيْ قضية محمد كانو الرئيسية سينظرون فِيْ طلب الهلال اتخاذ تدابير مؤقتة قبل إصدار قرار رسمي فِيْ الموضوع إما بقبوله أو رفضه.