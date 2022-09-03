تطور “عاجل” فِيْ إصابة سالم الدوسري مع الهلال.. هل يشارك ضد الفتح

وأوضحت آخر الأحداث الصحفِيْة، مساء اليوم السبت، موقف النجم سالم الدوسري، للمشاركة فِيْ مباراة الفريق الأولى لكرة القدم على ملعب نادي الهلال، أمام الفاتح.

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نجح الهلال والفتح فِيْ إضافة 6 نقاط فِيْ مباراتين، لذا من المتوقع أن تجمعهما مواجهة صعبة، ضمن الجولة الثالثة من دوري “روشان” السعودي، مساء غد. ، الأحد، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

ملعب نتيجة مَوعِد الجولة

الأسبوع 3 الفتح – الهلال 04 سبتمبر 2022 1535 0 – 0 ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

خبر “عاجل” عَنّْ إصابة سالم الدوسري مع الهلال .. هل تشارك أمام الفتح

أشارت صحيفة الرياضية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى استعداد النجم سالم الدوسري للمشاركة فِيْ معركة الهلال والفتح.

وسلط الضوء على رحلة سالم الدوسري وياسر الهلال برفقة وفد فريق الهلال الأول لكرة القدم إلَّى الأحساء.

ويلعب الهلال مباراة الفتح، قبل أن يتوجه إلَّى العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة الزمالك المصري، فِيْ مباراة ستنضم إليهم فِيْ نهائي كأس السوبر لوسيل، والتي تقام فِيْ إطار استعدادات منتخب قطر لـ استضافة كأس العالم 2022.