تطور عاجل فِيْ قضية النصر والاتحاد.. إثارة حمدالله لا تتوقف فِيْ 2022

تواصل جماهِيْر رياضة الشارع السعودي، حتى ظهر اليوم الأحد، انتظار لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم لإصدار قراراتها فِيْ الشكوى المقدمة من نادي النصر ضد الاتحاد، بخصوص المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، أو ما يعرف بـ “مشكلة التسجيلات الصوتية”.

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تطور عاجل حول موضوع النصر والوحدة. حماسة حمدالله لا تتوقف فِيْ عام 2022

بدأت خلافات النصر مع عبد الرزاق حمدالله فِيْ نوفمبر 2022، عَنّْدما أعلن النادي، عبر بيان رسمي نُشر على حسابه “تويتر”، إنهاء عقد المهاجم المغربي “لسبب قانوني مشروع”، منذ الطرفِيْن. بادر بتصعيد ما حدث لـ “محاكَمْ الفِيْفا”، بمطالبة قدرها 85 مليون ريال بقيمة الشرط الجزائي.

كانت أزمة الانتصار مع الاتحاد بسبب قيام مجلس إدارة الرئيس مصالي المعمر، بدعوى أن مجلس إدارة الرئيس أنمار الهِيْلي والرئيس التنفِيْذي حميد البلوي، عملوا على إجراء مفاوضات غير قانونية. مع الحمد الله، خلال مدة العقد بين الطرفِيْن.

ماذا حدث فِيْ قضية الانتصار والاتحاد أكد برنامج “حصاد الرياضة”، عبر الحساب الرسمي لقناة “24 سبورتس” على تويتر، أن لجنة المحترفِيْن لم تتوصل بعد إلَّى قرارها النهائي فِيْ قضية الحمدالله، منذ أن قررت تحديد مَوعِد الخميس المقبل جلسة استماع “جديدة” مع مختلف قادة النقابات.

وإذا ثبت أن الاتحاد “حرض” عبد الرزاق حمدالله على الفوز، فستصل العقوبات إلَّى حد إيقاف اللاعب لمدة تتراوح من 4 إلَّى 6 أشهر من لعب كرة القدم، وغرامة تصل إلَّى 300 ألف ريال سعودي. بالإضافة إلَّى حرمان النادي من تسجيل لاعبين جدد فِيْ فترتي انتقال.

وينتظر النصر والاتحاد لمعرفة القرارات الصادرة عَنّْ لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم قريبا.