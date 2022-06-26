تطور عاجل يهدد انتقال أوسبينا إلى النصر

تاريخ النشر 06/26/2022

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وكشفت الصحافة، تفاصيل العرض الذي قدمه نادي النصر للكولومبي ديفيد أوسبينا حارس نابولي الإيطالي، للارتقاء إلى التصنيف الدولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت منطقة نابولي بأن النصر سيوظف أوسبينا لمدة موسمين، براتب سنوي يقدر بـ 3.3 مليون يورو سنويًا، بما يعادل نحو 26 مليون ريال، بالإضافة إلى مكافأة توقيع العقد.

أكد الصحفي الرياضي رودي جاليتي أن الحارس الكولومبي أوسبينا (33 عاما) قرر عدم تجديد عقده مع نابولي الذي ينتهي نهاية الشهر الجاري، وقبول عرض النصر.

حدث عاجل يهدد فوز أوسبينا

وأكد الصحفي طارق سعد أن هناك انتكاسة في المفاوضات، حيث تأخر حتى الآن توقيع أوسبينا مع النصر رغم تقدم المفاوضات.

وهناك عروض أوروبية أخرى، قدم راتبا سنويا يقارن بعرض الفوز، رغم أنه أكد أيضا أن العرض يقترب من مبلغ 3 ملايين يورو لمدة عامين.

راتب هائل .. كم يتقاضى أوسبينا مع النصر “في الدقيقة”

أوسبينا لاعب رئيسي في المنتخب الكولومبي، حيث شارك في 124 مباراة دولية منذ عام 2007، ولعب 9 مباريات في مونديال 2014 بالبرازيل و 2022 في روسيا.

وفاز ديفيد أوسبينا بعدة ألقاب منها الدوري الكولومبي وكأس الاتحاد الإنجليزي “مرتين” والدرع الخيري وكأس إيطاليا.