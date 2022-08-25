تطور مثير فِيْ قضية محمد كنو يزيد أوجاع الهلال !

يبدو أن قضية لاعب خط وسط الهلال محمد كنو تشهد تطورات جديدة فِيْ الفترة المقبلة، بالتزامن مع انطلاق موسم دوري روشان السعودي الجديد.

أوقف محمد كنو لمدة أربعة أشهر لانتقاله لنادي النصر بعد دخوله الفترة المجانية من عقده مع الهلال، ثم تمديد عقده مع المدير الفني.

وفرضت لجنة فض منازعات اتحاد الكرة عقوبة على الهلال تمنعه ​​من إبرام صفقات جديدة، ومنعه من التسجيل لفترتي تسجيل ودفع 27 مليون ريال تضامنا مع محمد كنو.

وتقدم الهلال بطلب إجراءات مؤقتة إلَّى مركز التحكيم الرياضي، من أجل تجميد عقوبة منعه من تسجيل اتفاقيات جديدة حتى إغلاق القضية.

تطورات مثيرة فِيْ قضية محمد كانو

وكشفت صحيفة الجزيرة أن مركز التحكيم الرياضي لم يغلق المرافعات فِيْ قضية محمد كانو ولم يخطر الأطراف بهذا الأمر.

استمرار التحقيقات والاستماع إلَّى تصريحات المسؤولين فِيْ النصر والهلال يشكل مصدر قلق لمسؤولي القائد لعدم قدرتهم على الاستعداد للموسم الجديد باتفاقات جديدة.

وجاء تعليق الهلال لمنعه من توقيع عقود جديدة، وهُو عقبة أمام الثنائي ماثيوز بيريرا وميشيل، اللذين أظهرتا رغبة قوية فِيْ الرحيل والعودة إلَّى الدوري البرازيلي.

وكان القانوني أحمد الشيخي قد أشار إلَّى أن عودة محمد كانو مرة أخرى إلَّى مباريات نادي الهلال ستكون فِيْ 26 أكتوبر 2022.

يستعد الهلال للدفاع عَنّْ لقب الدوري السعودي للمحترفِيْن، عَنّْدما يواجه منافسه من الخليج مساء الخميس، فِيْ الجولة الأولى من دوري روشان.