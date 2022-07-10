تطور مفاجئ في المفاوضات مع فيتوريا لقيادة منتخب مصر

كشفت تقارير إعلامية عن تطور مفاجئ في مفاوضات الاتحاد المصري لكرة القدم مع البرتغالي روي فيتوريا المرشح لتدريب المنتخب المصري.

المدرب الجديد للمنتخب المصري

روي فيتوريا هو المرشح الأبرز في الفترة الأخيرة لمدرب المنتخب المصري خلفا لإيهاب جلال الذي أقيل بعد 3 مباريات فقط.

مفاوضات مصر مع فيتوريا

أفادت تقارير صحفية أن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قد توصل إلى اتفاق مع روي فيتوريا البرتغالي.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن روي فيتوريا مدربا للمنتخب المصري خلال الساعات القليلة المقبلة ابتداء من اليوم الأحد أو غدا الاثنين.

وأشارت التقارير إلى أن حازم إمام عاد من البرتغال صباح اليوم، بعد أن أنهى اتفاقه مع روي فيتوريا.

لكن الموقف النهائي فقط بشأن مصير عصام الحضري ومحمد شوفي مع الجهاز الجديد لم يُحسم بعد.

وأكد الصحفي “برونو أندرادي”، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن روي فيتوريا رفض عرض الفريق المصري، للحصول على تعويض مالي، لأنه لم يفِ بطلباته. .

وأشار إلى أن نادي الشباب السعودي دخل في مفاوضات مع المدرب البرتغالي لتولي المهام الفنية لفريق كرة القدم الأول الموسم المقبل.