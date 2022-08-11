تطور مفاجئ في مفاوضات الزمالك مع لاعب البنك

كشف الصحفي أمير هشام، عن انفراج مفاجئ في مفاوضات نادي الزمالك مع مدافع الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في دور الـ16 لكأس مصر الاثنين المقبل.

وقال هشام في تصريحات إذاعية إن الزمالك دخل في مفاوضات مكثفة مع البنك الأهلي للحصول على خدمات أحمد ياسين مدافع الفريق الأول لكرة القدم.

وتابع “أحمد ياسين وافق، خلال لقائه بمسؤولي الزمالك، على الانتقال إلى القلعة البيضاء، الموسم المقبل، بشرط حصوله على مبلغ مالي كبير”.

وختم “طلب اللاعب من مديري الزمالك استكمال المفاوضات مع إدارة البنك الأهلي، مبينا أن ناديه لم يعارض رحيله.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة من 30 مباراة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 65 نقطة والأهلي في المركز الثالث برصيد 62 نقطة.