تطور مفاجئ فِيْ صفقة طارق حامد مع الاتحاد .. وقرار رسمي من سانتو

أكدت تقارير صحفِيْة حدوث تطورات مهمة للغاية فِيْ انتقال لاعب الزمالك طارق حامد المري إلَّى الاتحاد.

وكان الاتحاد قد حصل على صفقة التعاقد مع اللاعب الذي ينتهِيْ عقده مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، لكن تضارب الآراء بين إدارة الاتحاد والمدرب البرتغالي نونو سانتو بشأن العملية أخر إعلانها الرسمي حتى الآن.

أفادت تقارير مصرية، اليوم الثلاثاء، أن مصير طارق حامد مع الاتحاد لا يزال غامضًا، حيث لم يتم تحديد المركز النهائي للنادي بنسبة 100٪.

رفضت إدارة الاتحاد رحيل طارق حامد وتمسكت بوجوده مع الفريق، فِيْ وقت فضل المدرب رحيله بسبب غيابه الطويل عَنّْ المشاركة، وحاجته إلَّى لحظة عودة كبيرة.

اتفقت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي مع المدرب نونو سانتو على منح طارق حامد فرصة، قبل اتخاذ القرار النهائي سواء بقي أو غادر.

ووردت أن طارق حامد سيشارك مع الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، فِيْ فترة الإعداد للموسم الجديد، وبعد ذلك سيحدد المدرب قراره بالموافقة على الاتفاقية أو رفضها، وإنهاء العقد. .

حالة من القلق تسود بين جماهِيْر الاتحاد بشأن عملية طارق حامد، بسبب إصاباته المتكررة هذا الموسم، وعدم مشاركته فِيْ الملاعب لفترة طويلة مع الزمالك، بالإضافة إلَّى عمره أكثر من 33 عامًا، وطبًا. رعاية. التقارير التي أكدت حاجته للجراحة أو العلاج لفترة طويلة.