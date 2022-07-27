“تطويل الرموش وتكثيفها” قولي وداعا للماسكرا بمكون واحد فِيْ مطبخك إحصلي على رموش كثيفة

تعطي الرموش الطويلة مظهرًا جماليًا للمرأة، وبالتأكيد ترغب النساء والفتيات فِيْ الحصول على هذه الرموش. هناك مستحضرات تجميل، لكنها تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تضر أكثر مما تساعد. فِيْ هذا المقال نوضح لك الطرق الطبيعية لتكثيف رموشك دون أي ضرر، فقط عليك تطبيق هذه الوصفات بالطريقة الصحيحة.

الشاي الأخضر لتكثيف الرموش

الشاي الأخضر فعال جدا فِيْ تكثيف الرموش لاحتوائه على مادة تحفز نمو الرموش.

طريقة التحضير

أحضر كوبًا من الشاي المغلي واتركه يبرد تمامًا.

اغمسي قطعة من القطن فِيْ الشاي الأخضر البارد وضعيها على الرموش من الجذور إلى الأطراف.

اتركيها تعمل على الرموش لمدة ربع ساعة واغسليها بالماء البارد، كرري هذه الوصفة مرتين فِيْ اليوم واحصلي على رموش كثيفة.

قشر الليمون لتكثيف الرموش

يحتوي قشر الليمون على فِيْتامين ب وفِيْتامين ج وفِيْتامينات أخرى تساعد فِيْ تحفِيْز نمو رمش العين.

طريقة التحضير

نجفف قشرة الليمون ونضعها فِيْ وعاء ونغطيها بزيت الزيتون ونتركها لمدة أسبوعين.

ثم نضع هذا الخليط فِيْ علبة ماسكارا فارغة ومغسولة جيدًا قبل ذلك ونضع هذا الخليط على الرموش قبل النوم.

اتركي هذا الخليط طوال الليل وفِيْ الصباح اغسليه جيداً بالماء الدافئ، كرري هذه الوصفة مرة فِيْ اليوم لمدة شهر وستلاحظين الفرق.

البيض لتكثيف الرموش

يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين الذي يساعد على إطالة وتكثيف الرموش، كَمْا يحتوي على البيوتين الذي يحسن نسيج الرموش.

طريقة التحضير

خذ وعاء واخلطه جيدًا مع بيضة وكَمْية من الجلسرين حتى يتجانس ويظهر قوامه ككريم.

اغمسي قطعة من القطن فِيْ هذا الخليط وضعيها على الرموش، اتركي هذا الخليط لمدة ربع ساعة، ثم اغسليه بالماء البارد.

كرري هذه الوصفة ثلاث مرات فِيْ الأسبوع وستحصلين على النتيجة المرجوة خلال شهر.

الصبار لتكثيف الرموش

الصبار من الوصفات الرائعة لتكثيف الرموش لاحتوائه على الفِيْتامينات والعناصر الغذائية التي تحفز نمو الرموش وتساعد على ترطيبها دائما.

طريقة التحضير