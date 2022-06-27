تطويل الشعر بالملح 5 فوائد سحرية للملح لتطويل الشعر

وصلات الشعر المملحة – قد تبحثين عن مكونات سهلة ومتوفرة في المنزل لحل مشكلة تساقط الشعر، وهناك بالتأكيد العديد من الوصفات الطبيعية الفعالة لتحقيق هذا الهدف، وقد تكون قد جربت بعضًا منها.

في هذه المقالة، سوف نقدم لك عنصرًا له فوائد متعددة للشعر، وهو الملح! لن يتم استخدامه فقط في الطعام بعد اليوم، ولكنه سيصبح أيضًا مكونًا طبيعيًا للعناية بالشعر.

فيما يلي فوائد الملح للشعر وكيفية استخدامه لمحاربة تساقط الشعر وتعزيز نمو الشعر.

فوائد الملح للشعر

1- ازالة القشرة

يساعد الملح في إزالة خلايا فروة الرأس الميتة التي تسبب قشرة الرأس، ويمتص الدهون الزائدة والرطوبة من فروة الرأس.

2- تكثيف الشعر

يعزز الملح عملية تكثيف الشعر ويساعد على زيادة حجمه، ويمكن القيام بذلك بطريقة بسيطة، أي بإضافة القليل من الملح إلى الشامبو مع تدليك فروة الرأس، ثم غسل الشعر بالماء البارد.

3- تعزيز نمو الشعر

ملح البحر من المكونات الطبيعية وعلاج غير مكلف لحل مشكلة تساقط الشعر، حيث يساعد على فتح المسام المغلقة لفروة الرأس وبالتالي يسمح للشعر بالنمو.

4- تقليل إفراز الزيوت من فروة الرأس

يُعد إفراز الزيت من فروة الرأس أمرًا طبيعيًا لصحة الشعر، ولكن الإفراط في تناول الزيت يسبب مظهرًا سيئًا وعلينا غسله بالشامبو بشكل متكرر مما يضر بالشعر.

لكن الملح يساعد على تنظيم إفرازات الغدد الدهنية المسؤولة عن فروة الرأس وبالتالي يحسن جودة الشعر.

5- تنشيط الدورة الدموية

تساعد المعادن الموجودة في ملح البحر مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والزنك والكبريت في منح الشعر ملمسًا أفضل بالإضافة إلى الحجم والقوة الإضافية.

كما أنه يلعب دورًا مهمًا في تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس مما يعزز نمو الشعر.

كيفية استخدام الملح لمحاربة تساقط الشعر وتعزيز نمو الشعر

هناك طرق عديدة لتطبيق الملح على الشعر وجني فوائده. من خلال الموقع الرسميك، سنوضح لك طريقتين مختلفتين لاستخدام ملح الشعر

الطريقة الأولى نخلط القليل من الملح مع الكفير أو ما يسمى بالفطر الهندي أو الحليب بحيث تكون الكميتان متساويتين، ثم نبدأ بتطبيق الخليط على الجذور مع تدليك خفيف على فروة الرأس ونطبقه أيضًا على الشعر، ويترك لمدة 30 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالشامبو.

الطريقة الثانية تذويب ملعقة ملح بأحد أنواع زيوت التجميل المناسبة للشعر مثل زيت الزيتون أو زيت الخروع بشرط أن يكون الزيت ساخنًا ثم افركي فروة الرأس والجلد بجذور الشعر بالمزيج لمدة 10 دقائق .

يساعد هذا الخليط على تقوية الشعر ومحاربة تساقطه وتقليل قشرة الرأس، بالإضافة إلى إعطاء حجم إضافي للشعر.

إذا كانت جافة، يجب ألا تستخدم هذه الوصفة أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

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