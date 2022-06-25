تطويل الشعر بسرعه.. اسرع وصفه هنديه ضعيها قبل النوم علي الشعر تطويل وتكثيف وفرد مثل الهنود

إطالة الشعر بسرعة … أسرع وصفة هندية تعرف على أقوى الوصفات الهندية لتمديد الشعر. الوصفات الهندية لزيوت وكريمات الشعر هِيْ أشهر الوصفات وأي منتج هندي للشعر هُو المنتج الأكثر ثقة، وتنتشر الوصفات الهندية على نطاق واسع بيننا. لأن المرأة الهندية تتميز بشعرها الناعم والأملس والطويل جدًا، لذلك أصبح الإقبال عليها، والهنود يصنعون هذه الوصفات من مكونات طبيعية تمامًا، وسنعرض لكَمْ بعض الوصفات حول كيفِيْة تحضيرها فِيْ المنزل بطريقة بسيطة . خطوات.

وصفات هندية لتطويل وتنعيم الشعر

أشواغاندا وصفة أملا

مكونات الوصفة –

أربع ملاعق كبيرة من مسحوق أشواغاندا.

يتم سحق Amla.

ماء فاتر أو فاتر.

طريقة وخطوات التحضير –

امزج جميع المكونات حتى تصبح متجانسة ودافئة تمامًا.

ثم بللي شعرك ثم ضعي الخليط ودلكي بحركات دائرية.

يترك المزيج على فروة الرأس لمدة نصف ساعة ثم يشطف جيداً.

يمكنك اتباع هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات فِيْ الأسبوع.

وصفة الحَلْبة و الاملا

مكونات الوصفة –

المسار المسحوق.

مسحوق أملا.

زبادي.

خطوات التحضير –

خذ وعاءًا مناسبًا واخلط المكونات جيدًا بداخله حتى تصبح متجانسة جدًا.

اغسلي شعرك ثم ضعي المزيج على شعرك ودلكي فروة رأسك لعدة دقائق.

اتركي الخليط فِيْ شعرك لمدة خمس عشرة دقيقة على الأقل ثم اشطفِيْ شعرك جيدًا.

وصفة الزبادي

مكونات الوصفة –

كوبان من اللبن الرائب.

أربع ملاعق صغيرة من مسحوق مكافحة غسل الأموال.

ملعقة كبيرة نشا ذرة.

طريقة التحضير والخطوات وطريقة الاستخدام –