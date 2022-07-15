تطوّر فِيْ قضية الحبوب الأوكرانية.. روسيا تعلن تسوية جزئية لاتفاق محتمل

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الاتصالات بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستستمر بعد محادثات الأربعاء فِيْ اسطنبول والتي أسفرت عَنّْ بعض عَنّْاصر اتفاق محتمل.

بعد المحادثات، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة كان من المقرر أن توقع اتفاقًا الأسبوع المقبل يستهدف استئناف الصادرات من البحر الأسود، وفق ما نقلته رويترز.

من جانبها قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية للصحفِيْين الخميس “لقد أجريت بالفعل مشاورات مهمة حول هذا الأمر”.

وأضافت أن “بعض عَنّْاصر الاتفاقية المحتملة التي تناقشها روسيا وأوكرانيا وتركيا يتم توضيحها الآن فِيْ عواصمها من خلال الإدارات العسكرية”.

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الخميس، نقلا عَنّْ مصدر مطلع، أن المَوعِد الأولي للاجتماع الرباعي المقبل تم تحديده فِيْ 20 أو 21 يوليو.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن المَوعِد لم يتحدد بعد.