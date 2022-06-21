تظلمات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022.. اعرف آخر موعد

كتب : منة خالد

تظلمات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022.. بدأت المناطق الأزهرية، اليوم في استقبال طلاب وطالبات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، الراغبين في الطعن على نتيجة الفصل الدراسي الثاني، التي اعتمدت الأربعاء الماضي.

واعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، الأربعاء الماضي، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام ‏الدراسى 2022‏‎.‎ وقدّم وكيل الأزهر التهنئة لكل الطلاب الناجحين، مطالبا الطلاب ببذل مزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم، لبناء مستقبل مشرق لمصر.

وطالب الطلاب الذين لم يوفقوا ويجتازوا امتحانات الدور الأول بضرورة المذاكرة والشد على أيديهم حتى يتمكنوا من ملاحقة زملائهم وعدم التخلف عنهم، موجها بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، تيسيرا على الطلاب.

آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية الأزهرية

أكدت مصادر بقطاع المعاهد الأزهرية، إن فترة تلقي التظلمات مستمرة لمدة أسبوعين بكنترولات المناطق، حيث إن آخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية 6 يوليو المقبل.

ويحق للطالب التظلم في جميع المواد بشرط أن يسدد الرسوم المخصصة لذلك، بديوان المنطقة الأزهرية التابع لها، وهي 20 جنيها للمادة الواحدة. يستردها الطالب حال حصوله على درجات إضافية.

وبعد أن يتقدم الطالب بالتظلم، يتوجه بصحبة ولي أمره إلى مقر الكنترول للتعرف على ورقة الإجابة.

ويوقع ولي أمره إقرار التعارف، على أن يتم عرض ورق الإجابة الخاص بالطالب على موجهين متخصصين في المواد الطاعن عليها الطالب.

ونوّه بأنه لا يمكن للطالب الطعن على المادة أكثر من مرة واحدة، وبعد أن يطلع على ورقة إجابته، يكتب بعدها تقرير أنه تعرف بنفسه عليها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

شهدت النتيجة تفوق للفتيات على البنين فى الشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث بلغت ‏نسبة النجاح فى الفتيات في الشهادة الابتدائية 83.43%، ‏وعددهن 69940 طالبة.

فى حين بلغت نسبة البنين ‏‏74.78%، وعددهم 75673 طالبا بنسبة نجاح عامة 78.96%، وأما نتيجة الشهادة ‏الإعدادية فبلغت نسبة النجاح فى الفتيات 77.90%، وعددهن 66170 طالبة، فى حين ‏بلغت نسبة البنين ‏‏63.58%، وعددهم 75662 طالبا بنسبة نجاح عامة 70.29%.‎

تظلمات الشهادة الأزهرية 2022