تعاطف جماهِيْري مع ناي البرغوثي بعد منعها من دخول مصر.. وتأجيل حفلها

وجهت الفنانة الفلسطينية الشابة ناي البرغوثي، رسالة إلَّى جمهُورها المصري، بعد منعها من دخول بلادهم، والعودة من المطار، فِيْ طريقها لإحياء حفلتين كان من المقرر إقامتهما فِيْ دار الأوبرا المصرية والمسرح الروماني بالإسكندرية.

وعلى الرغم من عدم وضوح سبب منع ناي من دخول مصر، قالت الفنانة فِيْ رسالتها التي كتبتها عبر حسابها الرسمي على فِيْسبوك “أحبائي فِيْ مصر يا أم الدنيا … قررت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفلتي فِيْ القاهرة والإسكندرية إلَّى مَوعِد غير محدد بعد، بعد أن مُنعت من دخول مصر فِيْ مطار القاهرة لأسباب لا زلت لا أعرفها رغم محاولاتي وبعد 8 ساعات من الانتظار. . أصبت بالصدمة والحزن وكان لدي الكثير من المشاعر المتضاربة وكان أهمها ضياع … ضياع فرصة التواصل معك بعد طول انتظار “.

وأضافت “أعددت لكَمْ برنامج موسيقي غني ومميز يليق بكَمْ، يليق بشعب مصر الشقيق ومكانة مصر فِيْ قلب الأمة العربية. كَمْ اشتقت لمقابلتك فِيْ القاهرة والإسكندرية، فِيْ مصر سيد درويش وعبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم وغيرهم من العمالقة، ولكن الآن علي أن أنتظر فرصة مستقبلية، أتمنى أن تكون قريبة، لأكون بينكَمْ. وأشارككَمْ. “

واختتمت ناي البرغوثي رسالتها بقولها “بصفتي فنانة فلسطينية نشأت على قيم المثابرة والكرامة، أرفض التخلي عَنّْ الأمل. بدعمكَمْ الجميل، وبقوة رسالتي الفنية والإنسانية وعمقها، أرفع رأسي عالياً لأعدكَمْ بأننا سنلتقي حتى بعد فترة “.

وتلقت الفنانة مئات رسائل التعازي والتضامن معها من جمهُورها المصري، تعرب عَنّْ أسفها على هذا القرار، وتأمل أن تلتقي بها مرة أخرى فِيْ مناسبات أخرى فِيْ الفترة المقبلة.

قال أحدهم “حقك علينا يا ناي … اقبل اعتذارنا مصر وطنك وأهلك وأحبائك”، فِيْما علق آخر “كل شعب مصر يحبك يا ناي نحن هم فِيْ انتظاركَمْ ولن نفقد الامل يا بنت فلسطين الفخورة “.

وكانت هذه هِيْ المرة الأولى التي تغني فِيْها الفنانة الشابة بالأوبرا المصرية، الخميس المقبل، على المسرح الروماني بالإسكندرية السبت المقبل، لكن الظروف حالت دون ذلك.

سافرت ناي إلَّى مصر للتمرن قبل الحفلتين، لكنها لم تتمكن من الدخول لأنها أوقفت فِيْ المطار.

وسبق هذا القرار إعلان دائرة الأوبرا المصرية عَنّْ شروطها لدخول حفل ناي البرغوثي، ومن بينها ارتداء الملابس المناسبة فِيْ المكان، وعدم السماح بالدخول بدون أقنعة طبية، وضرورة قياس درجة الحرارة عَنّْد الأبواب، ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهُور وعدم السماح بدخول الأطفال دون السنة السابعة، كَمْا تم منع التصوير بشكل كامل.

كَمْا أعلن عَنّْ أسعار التذاكر التي تراوحت بين 410 و 220 و 110 جنيهات مصرية. (22، 12، 6) دولارات.

فِيْ غضون ذلك، يعتزم ناي البرغوثي الاحتفال بألبومه الجديد الذي أسماه “ناي” تزامنا مع الحفل، والذي يضم 12 أغنية مختلفة، يقدم خلالها لهجات مختلفة، مصرية وفلسطينية وسورية. وأغاني عربية كلاسيكية مع مجموعة من الأغاني التراثية العربية.