مع تعزيز الدولار الأمريكي وسط تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية، تزداد فجوة الموارد المالية فِيْ البلدان النامية عمقًا، مما يجعلها تحديًا كبيرًا.

يستخدم جميع صناع السياسة فِيْ هذه البلدان ما يعادل 2 مليار دولار تقريبًا من الاحتياطيات الأجنبية يوميًا فِيْ محاولة لدعم عملاتهم مقابل الدولار. إجمالاً، استنزفت هذه البلدان 379 مليار دولار من احتياطياتها، وهُو مخزون طارئ احتُفظ به لدرء الأزمات الاقتصادية الحادة، خلال العام الحالي.

ومع ذلك، فإن هذه الجهُود لم تسهم كثيرًا فِيْ عملية استقرار أسواق الصرف الأجنبي فِيْ البلدان الأكثر ضعفًا، مما يوضح مدى قوة العوامل التي تدفع الدولار ومدى خطورة الوضع الحالي.

التضخم والفقر والاضطراب

انخفضت عملات العديد من البلدان، من غانا إلَّى باكستان إلَّى تشيلي، إلَّى مستويات قياسية، مما أدى إلَّى تفاقم التضخم المرتفع والفقر والاضطراب الذي كان يغلي بالفعل بعد عامين من المصاعب الاقتصادية الناجمة عَنّْ تفشي المرض. فقدت 36 عملة حول العالم عُشر قيمتها على الأقل هذا العام، بينما تراجعت 10 منها، بما فِيْ ذلك الروبية السريلانكية والبيزو الأرجنتيني، بأكثر من 20٪.

كل هذا مشابه إلَّى حد ما لأزمات الأسواق الناشئة الكبرى فِيْ نصف القرن الماضي، مثل أزمة ديون أمريكا اللاتينية فِيْ الثمانينيات وموجة تخفِيْض قيمة العملات التي اجتاحت آسيا بعد عقد من الزمان. لا يتوقع معظم المحللين فِيْ الوقت الحالي مثل هذا الانهِيْار الكبير، لكن فِيْ نفس الوقت يشيرون إلَّى أن الاحتياطي الفِيْدرالي، وهُو المحرك الرئيسي لارتفاع قيمة الدولار، لديه العديد من المهام لإكَمْالها للحد من التضخم. وكلما ارتفعت أسعار الفائدة الأمريكية لتحقيق هذا الهدف، زادت مخاطر انزلاق المزيد من البلدان النامية فِيْ أزمة عملة نظامية قد تغذي بدورها أزمة ديون.

الاحتياطيات المستنفدة … وعدم اليقين

رغم أن الاحتياطيات المستنفدة هذا العام لا تتجاوز 6٪ من الحيازات، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي عَنّْ 65 دولة نامية ؛ ومع ذلك، يعاني المستثمرون من عدم اليقين. هذا الانخفاض هُو الأسرع منذ انهِيْار العملة فِيْ عام 2015 بسبب الانخفاض المفاجئ فِيْ العملة الصينية. لكن هذه المرة، شهدت غانا وباكستان ومصر وتركيا وبلغاريا بعضًا من أكبر الانخفاضات فِيْ الاحتياطيات، وبعض الأماكن نفسها تشهد أسوأ عمليات بيع للعملة.

عوائد السندات المرتفعة وحجم مدفوعات الديون المستحقة بنهاية عام 2023 والبالغة 215 مليار دولار، من المتوقع أن تعمق المعاناة، لكن المحللين يختلفون فقط فِيْ حجم الانخفاضات المتوقعة، حيث يتوقع البعض خسائر يمكن السيطرة عليها، والبعض الآخر، مثل “رينيسانس كابيتال” و “إتش إس بي سي هُولدنجز”، أزمات تصل إلَّى نقطة الانهِيْار فِيْ أكثر البلدان ضعفاً.

تعمل البلدان الناشئة بسرعة على استنزاف احتياطياتها من العملات الأجنبية، حيث تبيع غانا، التي تحولت إلَّى صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي أعقبت الوباء، الدولار كل أسبوعين لدعم عملتها، السيدي الغاني. على الرغم من أن غانا خسرت 2.60 دولار من كل 10 دولارات من احتياطياتها فِيْ هذه العملية ؛ عملتها لا تزال منخفضة بمقدار الثلث هذا العام. كَمْا خسرت أوكرانيا وباكستان ومنغوليا حوالي 30٪ من احتياطياتها، على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من خسارة أوكرانيا يمكن أن يُعزى إلَّى الحرب.

الدول الكبرى تشعر بالألم أيضًا. وانخفضت احتياطيات تشيلي بأكثر من 10٪ فِيْ النصف الأول من العام، وانخفضت بمقدار 1.2 مليار دولار فِيْ الأسبوع الأول من أغسطس حيث بيعت مقابل الدولار، مما ساعد على إعادة البيزو التشيلي من مستوى قياسي منخفض. بالنسبة لتركيا ؛ لم يوقف تدفق المليارات لتحفِيْز الطلب على الليرة تراجع العملة بنسبة 26 فِيْ المائة، وهُو العام العاشر على التوالي من التراجع.