كشف الإعلامي الرياضي عَنّْاد الرشيد، حَقيْقَة تعاقد النادي الأهلي مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا. إدارة فريق كرة القدم الأول، فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

وأكدت تقارير صحفِيْة، خلال اليومين الماضيين، أن إدارة الأهلي توصلت إلَّى اتفاق نهائي مع سييرا ؛ إدارة الفريق الأول فِيْ مسابقة الدوري الأصفر.

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سقط الراقي للمرة الأولى فِيْ تاريخه، بعد أن احتل المركز الخامس عشر “قبل الأخير” فِيْ جدول الدوري السعودي للمحترفِيْن 2022-2022.

* عملية “النصب” فِيْ اتفاق الأهلي وسييرا

ونفى الرشيد، فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، توقيع أو اتفاق بين إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ مع سييرا. وقال “90٪ من الأنباء عَنّْ المدرب، فِيْ الفترة الماضية، خاطئة”.

وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى وجود وسطاء حاولوا الاحتيال على الأهلي. من خلال إقناع مجلس إدارة النادي بأنهم وكلاء رسميون للمدرب التشيلي ؛ لإتمام المعاملة.

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وأضاف عَنّْاد الرشيد “فِيْ الحَقيْقَة هؤلاء الوسطاء لا علاقة لهم بالمدرب خوسيه لويس سييرا”.

وأوضح الرشيد أن إدارة النادي الأهلي استبعدت خيار سييرا من الصفر. بسبب طاقمهم المساعد، كانوا مرتبطين بأطراف أخرى.