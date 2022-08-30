“تعاقد النصر مع بيانيتش “.. وعلاقة قميص حمد الله

بدأ العد التنازلي لنهاية فترة الانتقالات الصيفِيْة، حيث تعمل الأندية على إنهاء آخر صفقاتها، خاصة داخل نادي النصر، الذي ارتبط اسمه باقتناص لاعب وسط برشلونة ميراليم بيانيتش.

وتمكن النصر من التعاقد مع الكولومبي ديفِيْد أوسبينا البرازيلي لويس جوستافو والإيفواري جيزلان كونان، وأعلن مؤخرًا عَنّْ ضم الإسباني ألفارو غونزاليز إلَّى جانب عبد الرحمن غريب.

وخاض النصر مباراته الأولى فِيْ موسم دوري روشان الجديد، واستطاع أن ينتصر بعد تغلبه على الوحدة بملعب مرسول بارك بهدف نظيف سجله الكاميروني الدولي فنسنت أبو بكر.

وكان الصحفِيْ الإسباني جيرارد روميرو قد أطلق العَنّْان لمفاجأة بشأن رحلة موصلي المعمر، رئيس نادي النصر، فِيْ الساعات القليلة الماضية، إلَّى برشلونة، من أجل حسم العقد مع بيانيتش خلال السوق الصيفِيْ.

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المراسل يحسم الجدل حول تعيين علاقة بيانيتش وحمد الله

نشر الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، المقرب من النصر، حَقيْقَة توقيع نجم برشلونة، عقب تقارير إعلامية عَنّْ اقتراب العالم من الفوز بالصفقة.

وكتب المرسل عبر حسابه الشخصي على تويتر “إذا أتى ميراليم بيانيتش إلَّى نادي النصر، فسيحول حسابي لبيع قمصان صديقي عبد الرزاق حمدالله”.

يستغل قطب الإعلام النصراوي عودة الحمد الله لتفعيل حسابه على تويتر، ويتفاعل معه، خاصة فِيْ ظل إيقاف مهاجم الاتحاد الأخير.

وكانت لجنة فض المنازعات قد عاقبت “الاتحاد” بناء على شكوى ضد النصر، مما دفع ضباط كتيبة المضرب المغربي إلَّى إنهاء عقده، وتوقف الحمد الله عَنّْ العمل لمدة أربعة أشهر.