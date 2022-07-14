تعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدًا للمرة الثانية في 2022

ستشهد السماء فوق مكة المكرمة غداً عمودية الشمس على الكعبة، لتكون ثاني وآخر عمودي هذا العام.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زهرة، أن العمودية الثانية تحدث مع عودة الشمس “ظاهريًا” من مدار السرطان متجهًا جنوباً إلى خط الاستواء، حيث سيتوسط خط الزوال عند وصولها. إنه على ارتفاع (حوالي 90 درجة)، مما يشير إلى أنه سيكون مستقيمًا مع الكعبة. المشرف الذي سيختفي ظله وقت أذان الظهر في المسجد الحرام الساعة 1227 ظهرا.

لماذا الشمس عمودي على الكعبة

وأشار إلى أن سبب ظاهرة الشمس المتعامدة على الكعبة يعود إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية 23.5 درجة مما يؤدي إلى حركة الشمس “ظاهريا” بين مدارات السرطان. في الشمال. والجدي في الجنوب، ويمر عبر خط الاستواء حيث تدور الأرض مرة واحدة سنويًا حول الشمس. تشهد المناطق الواقعة على خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالًا أو جنوبًا هذا الحدث مرتين في السنة، ولكن في أوقات مختلفة اعتمادًا على خط العرض لذلك المكان، وتتميز بأماكن على الكرة الأرضية محصورة بين خط الاستواء ومدار السرطان والجدي.

حساب محيط الارض

يشار إلى أن ظاهرة عمودية الشمس تستخدم لحساب محيط الكرة الأرضية بطريقة غير رقمية، وذلك باستخدام بعض الطرق البسيطة في الهندسة، كما تدل على كروية كوكبنا في مايو من العام المقبل 2023.