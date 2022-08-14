تعاون بين زياد برجي ونادين الراسي فِيْ “بطير”.. فهل ستكون بطلة الأغنية

تتواصل ردود الفعل على أغنية “Webtair” التي أعلنت إليسا عَنّْ طرحها فِيْ السادس عشر من الشهر الجاري، رغم خلافها مع ملحن العمل الفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي.

وانتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي بين زياد برجي والممثلة نادين الراسي فتحت باب التوقعات حول ما إذا كان الراسي سيغني أغنية “باتير” بصوته.

فِيْما اقترح آخرون أن تكون الراسي بطلة الفِيْديو كليب لأغنية “Webtair” التي سيصوّرها بورجي بعد أيام قليلة فِيْ لبنان، وبعد ذلك سيعرضها على المسرح الفني.

وعلق أحد المتابعين قائلاً “لا أعرف ما الذي يحدث، لكن ما أعرفه هُو أنها رحلة جريئة ومدروسة جيدًا.”

وتوقفوا عَنّْ الطريقة التي روج بها زياد برجي لهذا العمل، إذ نشر “دعابة” خاصة على صفحته على إنستجرام وعلق “بتواضع مع الكتب واللحن والأغاني والأغاني، وقريبًا جدًا”.

لقد شعروا أنني أردت إرسال رسالة من خلال هذا “الدعابة” واستخدام النسر، الذي يحب الحرية ويطير دائمًا برأسه مرفوعًا، غير متأثر بكل الأشياء التي تحدث حوله.

وأضافوا “الأيام القليلة المقبلة ستأتي بمفاجآت كثيرة، خاصة وأن إليسا اشتقت لجمهُورها، حيث أعلنت عَنّْ إطلاق أغنية” باتبير “التي غيرت عَنّْوانها إلَّى” أنا وفقط “، فِيْ 16 أغسطس، و ظهرت خلال الإعلان التشويقي وهِيْ جالسة بمفردها على شاطئ البحر. وتتذكر الشريط من ذكرياتها “.

وأشاروا إلَّى أن إليسا قررت قرارها إطلاق العمل وأثارت الجدل حول أهلية أداء هذه الأغنية التي حملت عَنّْوان “إليسا وآنا وسولو”، معتبرين أنها أرادت إرسال رسالة محجبة بأنها الأفضل. . شخص يؤدّي هذه الأغنية، ولا تزال ناجحة رغم كل الحروب التي تشن ضدها.

فِيْ غضون ذلك، هاجمت الفنانة إليسا كلاً من زياد برجي وأحمد ماضي، مؤكدة أنها اتخذت قرارًا حازمًا بعدم التعاون معهم مرة أخرى، كاشفة أنها ستطلق قريبًا أغنية “باتير” لأنها من أغنيتها ووعدتها. جمهُور.

وقالت إليسا فِيْ تغريدة عبر حسابها على تويتر “أحد يرد على مواقع التواصل، والآخر يتحدث ويروي القِصَّة على انفراد، أو ما الأمر، حتى تكون صورتك جميلة. لكنني رأيت الوجه الحقيقي الذي تبع ذلك اليوم، والحَقيْقَة هِيْ أنني فوجئت جدًا بالتنين “.