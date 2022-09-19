تعاون جديد بين أميرة سليم وناير ناجي أمام الجمهُور الألباني للمرة الأولى

تقدم السوبرانو العالمية أميرة سليم بروفات مكثفة لمدة يومين فِيْ دار الأوبرا فِيْ تيرانا بالعاصمة الألبانية، برفقة المايسترو ناير ناجي وموسيقيي أوركسترا القاهرة السيمفونية وأوركسترا أوبرا القاهرة، إلَّى جانب موسيقيي أوركسترا دار الأوبرا فِيْ تيرانا. .

المشاركة فِيْ الأسبوع الثقافِيْ المصري الأول الذي يقام فِيْ ألبانيا لتعزيز العلاقات بين البلدين تحت عَنّْوان “ألبانيا ترحب بمصر” والذي سيعقد فِيْ الفترة من 19 إلَّى 25 سبتمبر.

وتشارك أميرة فِيْ الحفل الذي يقام يوم الاثنين 19 سبتمبر فِيْ دار الأوبرا فِيْ تيرانا، بقيادة المايسترو ناير ناجي، المدير الفني لأوركسترا أوبرا القاهرة، وغناء “ملكة الليل”. يليه موتسارت. الأغنية الشهِيْرة لإيزيس للفنان هشام نزيه الذي يغني لأول مرة مع الأوركسترا خارج مصر، ثم يغني فِيْ نهاية الحفل هِيْ رقِصَّة الفالس الألبانية الشهِيْرة باللغة الألبانية، والتي يقدمها كتحية للناس. ألبانية، لها روابط تاريخية قديمة بمصر.

وأعرب سليم عَنّْ سعادته بالمشاركة فِيْ هذا الحدث الهام فِيْ إطار التبادل الثقافِيْ بين البلدين من خلال تمثيل الثقافة والفنون الراقية فِيْ الخارج ليرسل رسالة للعالم مفادها أن مصر قادرة على تصدير الموسيقى والفنون الجميلة والمواهب. وأعرب عَنّْ سعادته مرة أخرى بالتعاون مع الأستاذ الدولي المصري نير ناجي، مشيرا إلَّى أن التعاون بينهما يمتد لسنوات عديدة، بما فِيْ ذلك الاحتفال بمرور 20 عاما على إحياء مكتبة الإسكندرية فِيْ مايو 2022، كَمْا أعرب عَنّْ سعادته بمشاركته. مع زملائه الموسيقيين المصريين وأوركسترا أوبرا تيرانا.

وأضاف “عَنّْدما تواصل معي الأستاذ ناير ناجي وأبدى اهتمامه بالمشاركة فِيْ الأسبوع الثقافِيْ المصري والتعاون مع وزارة الثقافة المصرية لنشر الفن والكتاب المصريين مثل أبو بكر خيرت وهشام نزيه ومحمد سعد باشا، كنت سعيدًا جدًا، لكن سعادتي تضاعفت من خلال تقديم أغنية إيزيس مرة واحدة، ومرة ​​أخرى مع الأوركسترا المكونة من عازفِيْن مصريين وألبانيين، واستمع الجمهُور الألباني إلَّى اللغة المصرية القديمة لأول مرة.

Nair Nagy agregó “La elección de Amira Selim fue la ideal, ya que es una soprano egipcia de renombre internacional, que lleva muchos años trabajando seriamente en transmitir el mensaje de la cultura y las artes en su especialidad, que es el canto operístico en منزل. وفِيْ الخارج، بمساعدة مواهب وقدرات الله الفنية الخاصة .. “أصوات نادرة كنت أزنها بالعلم والمثابرة مما جعل رسالتها مؤثرة وفعالة ومفتخرة لكل فنان وموسيقي مصري”.

تتمتع السوبرانو أميرة سليم والمايسترو ناير ناجي بعلاقة فنية تعود إلَّى سنوات عديدة من التعاون، والتي بدأت مع أول حفل غنائي لهما فِيْ القاهرة ورافقه المايسترو ناير ناجي على البيانو، واستمر التعاون فِيْ العديد من الحفلات الموسيقية فِيْ مصر، بما فِيْ ذلك العروض. فِيْ الأوبرا المصرية وحفلات الكريسماس السنوية، وكذلك خارج مصر فِيْ المغرب والجزائر وغيرها، كَمْا قبل دعوة ناير فِيْ مارس من العام الماضي بمكتبة الإسكندرية لتقديم عمل للكاتب الروسي جيلييه.

سيقام الحفل فِيْ 19 سبتمبر وسيشمل مجموعة من الأعمال الفنية من الذخيرة الكلاسيكية الدولية المتعلقة بالحضارة المصرية، مثل افتتاح أوبرا موزارت ماجيك فلوت، والتي تقام فِيْ مصر، وقطعة للكَمْان والأوركسترا بعَنّْوان ” تأمل”. من أوبرا ثايس للمؤلف الفرنسي جول ماسينا، والتي تحكي قِصَّة الفتاة الإسكندرية تاييس، ومؤلفات أخرى لمؤلفِيْن مصريين وألبانيين من عصور مختلفة، وتبرز ألوان مدارس التأليف الأوركسترالي من خلال الأعمال التي تعرض الموسيقى الشعبية دي لوس دوس. ألماس “و” توقيت القاهرة “بالإضافة إلَّى ندوات ثقافِيْة متنوعة حضرها مختلف المفكرين المصريين.

أعرب محمد حيدر، سفِيْر مصر لدى ألبانيا، عَنّْ سعادته بهذا الأسبوع الثقافِيْ، مشيرًا إلَّى أنها المرة الأولى التي يحدث فِيْها تبادل ثقافِيْ على هذا النطاق، خاصة مع التطور الإيجابي الذي شهدناه مؤخرًا، مشيرًا إلَّى تعزيز التواصل الدبلوماسي بين البلدين. ستساهم دولتان فِيْ دفع العلاقات الثنائية إلَّى الأمام، وتحقيق فهم أفضل للقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما فِيْ ضوء دور مصر المحوري فِيْ العديد من الشؤون الدولية والإقليمية، وتحقيق ألبانيا مشاركة إقليمية ودولية أكبر، وفِيْ ضوء ذلك. شغل مقعد غير دائم فِيْ مجلس الأمن للعامين المقبلين، مما يوفر مساحة لمزيد من التشاور والتنسيق بين البلدين على جميع المستويات.