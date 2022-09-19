تعاون سعودي إماراتي فِيْ مجال الرقابة على التأمين

وقع المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم. بهدف وضع إطار عام لأنشطة التعاون فِيْ مجال الإشراف والرقابة على قطاع التأمين فِيْ كلا البلدين.

وجرت مراسم التوقيع بحضور محافظ البنك المركزي السعودي فهد بن عبد الله المبارك، ومحافظ البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة خالد بن محمد بلعمى، فِيْ جدة، على هامش يوم 46 الدورة العادية لمجلس محافظي البنوك المركزية والمؤسسات النقدية العربية.

وستضع مذكرة التفاهم أسس وضع إطار للتعاون بين الطرفِيْن. ترسيخاً لدور الرقابة على قطاع التأمين فِيْ دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة، حيث جاءت المذكرة على خلفِيْة اتفاقية حكومية أبرمت مؤخراً بين البلدين الشقيقين، تهدف إلَّى تعزيز التعاون فِيْ الدولة الشقيقة. مجال الخدمات والأسواق المالية.

ستركز مذكرة التفاهم بشكل أساسي على العمل المشترك بين البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات المركزي، فِيْما يتعلق بتبادل المعلومات الرقابية والتنظيمية المتعلقة بقطاع التأمين، بما فِيْ ذلك قواعد الملاءة، وكَيْفَِيْة احتسابها. الأحكام الفنية، وقواعد سياسة الاستثمار، وكذلك الإجراءات المتعلقة بالإشراف والمتابعة والإنفاذ على الشركات العاملة فِيْ القطاع، بما فِيْ ذلك الشركات العابرة للحدود. كَمْا اتفق الطرفان على التعاون فِيْ مجال التدريب وتبادل الخبرات الإشرافِيْة.

كَمْا سيتعاون المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة والبنك المركزي السعودي على تطبيق المعايير الدولية فِيْ أسواقهما، ولا سيما المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية، بالإضافة إلَّى المعايير والتوصيات الصادرة عَنّْ الرَابِطْة الدولية لمراقبي التأمين و مجلس الخدمات المالية الإسلامية. كَمْا تنص مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات المتعلقة بالأنشطة المشبوهة والاحتيال فِيْ قطاع التأمين وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جانبه أكد محافظ البنك المركزي السعودي فهد بن عبدالله المبارك تطلعه للعمل يدا بيد مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين المملكة ودولة الإمارات فِيْ مجال التأمين، وتقوية الهِيْكل الاقتصادي دعماً لنمو وازدهار قطاع التأمين فِيْ البلدين الشقيقين.

قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد بن محمد بلعمه نسعى لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع نظرائنا فِيْ المملكة العربية السعودية فِيْ المجالات المالية، بما فِيْ ذلك قطاع التأمين، مما يسهم فِيْ تحسين أداء نظام الرقابة على القطاع المالي، وزيادة نمو الاستثمارات والتعاون التجاري، وتعميق علاقات الشراكة الاقتصادية بين البلدين.