تقول الشائعات أن النجمة الإعلامية الكويتية حليمة بولند تعاونت فِيْ عمل فني مع نجم بوليوود شاروخان لتتزامن مع زيارته لمدينة كيرالا الهندية.

ردت حليمة بولند بسخرية على الأخبار التي تم تداولها، مشيرة إلَّى أنها استيقظت على اتصال من والديها يتساءلون عَنّْ حَقيْقَة أنها التقطت صورة وهِيْ تعمل مع شاروخان.

شاركت بولاند مقطع فِيْديو لها عبر حسابها على “سناب شات”، نفت فِيْه ما ورد، مشيرة إلَّى أنها استاءت من الأخبار مثل باقي المتابعين، خاصة وأن البعض ادعى تعاقدها مع نجمة بوليوود فِيْ أحد البرامج. عرض فِيْ رمضان، وأشار آخرون إلَّى مشاركتهم فِيْ فِيْلم.

وقالت فِيْ الفِيْديو “لقد استيقظت والعالم ليس مقلوبًا. أمي تسألني، يسأل أبي. أخبرتنا أنني ذاهب إلَّى الهند. أعلن مغادرتي. التقطت صورًا مع شاروخان. دعَنّْا نحضر لك خبر وصلني اليوم وصدمتني حالتي ما مكتوب عَنّْي عرض رمضاني شيء مكتوب عَنّْي فِيْلم مع شاروخان … وشيء مكتوب عَنّْي من كل العرب وكالات الأنباء والأخبار “.

يأتي رد بولندا بعد أن أفادت مواقع إخبارية، بناء على مصادر مقربة منها، أنها تستعد لاستضافة برنامج من الهند، يذاع خلال شهر رمضان المقبل.

زارت بولندا قبل يومين مدينة كيرالا الهندية، من أجل الترويج للسياحة، حيث شاركت فِيْ جلسة تصوير على ظهر فِيْل، وهِيْ ترتدي الساري الهندي الأحمر التقليدي.

أثارت حليمة بولند الجدل مؤخرًا، بعد ظهُورها من داخل عيادة تجميل خاصة، حيث ظهرت برفقة طبيبها الخاص أثناء فحصها.

وظهرت الإعلامية الكويتية أثناء خضوعها لفحص طبي، والتي كانت تقرر ما هُو الأفضل لها فِيْ مواجهة الجراحة التجميلية التالية التي ستخضع لها.

وأشادت الطبيبة بشكل وطبيعة جسم حليمة بولند، مشيرة إلَّى أنها تناسب خصرها النحيف والمنحوت، وأشار إلَّى رغبته فِيْ حقن الفِيْلر لزيادة الدهُون فِيْ بعض المناطق.

حليمة بولند شخصية إعلامية كويتية من مواليد 10 ديسمبر 1980. بدأت مسيرتها الإعلامية عام 2001 كطالبة فِيْ السنة الأخيرة فِيْ كلية الآداب جامعة الكويت عَنّْدما اختار رئيس قسم الإعلام العمل. على تلفزيون الكويت خلال برنامج “زابست” للمخرج خالد البطي الذي دعمها فِيْ أيامها الأولى ورشحها لتقديم برامج أخرى.