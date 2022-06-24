تعبيرات الوجه كيفية فهم لغة الجسد وتعبيرات الوجه

تعابير الوجه تشير لغة الجسد إلى الإشارات غير اللفظية التي نستخدمها للتواصل. وفقًا للخبراء، تعد هذه الإشارات غير اللفظية جزءًا مهمًا من التواصل اليومي. من تعابير الوجه إلى حركات الجسم، الأشياء التي لا نقولها لا تزال تنقل الكثير من المعلومات.

يعد فهم لغة الجسد أمرًا مهمًا، ولكن من الضروري أيضًا الانتباه إلى إشارات أخرى مثل السياق. إليك ما تبحث عنه عند محاولة تفسير لغة الجسد.

تعابير الوجه

فكر للحظة في مدى تعبير الشخص. يمكن أن تشير الابتسامة إلى السعادة. يمكن أن يشير العبوس إلى الرفض أو الاستياء. في بعض الحالات، يمكن أن تكشف تعابير وجهنا عن مشاعرنا الحقيقية تجاه موقف معين. بينما تقول أنك بخير، فإن تعبيرات وجهك قد تخبر الآخرين بخلاف ذلك.

فيما يلي بعض الأمثلة على المشاعر التي يمكن التعبير عنها من خلال تعابير الوجه

سعادة

حزن

الغضب

مفاجئة

الاشمئزاز

للخوف

ارتباك

الإثارة

رغبة

ازدراء

يمكن أن يساعد التعبير على وجه الشخص في تحديد ما إذا كنا نثق أو نصدق ما يقوله الشخص. وجدت إحدى الدراسات أن تعبيرات الوجه الأكثر موثوقية تتضمن حواجب مرفوعة قليلاً وابتسامة خفيفة. اقترح الباحثون أن هذا التعبير يعبر عن كل من الود والثقة

تعد تعابير الوجه من أكثر أشكال لغة الجسد شيوعًا. التعبيرات المستخدمة للتعبير عن الخوف والغضب والحزن والسعادة متشابهة في جميع أنحاء العالم.

وجد الباحث بول إيكمان مجموعة متنوعة من تعبيرات الوجه المرتبطة بمشاعر معينة، بما في ذلك الفرح والغضب والخوف والمفاجأة والحزن.

تشير الأبحاث إلى أننا نصدر أحكامًا حول ذكاء الأشخاص بناءً على وجوههم وتعبيراتهم. وجدت دراسة أن الأشخاص ذوي الوجوه الضيقة والأنوف الأكثر بروزًا كانوا أكثر عرضة للاعتقاد بأنهم أذكياء. تم العثور على الأشخاص الذين لديهم تعبير مبتسم ومبهج أكثر ذكاءً من أولئك الذين لديهم تعبير غاضب.

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تعابير الوجه عيون

غالبًا ما تسمى العيون “نوافذ الروح” لأنها قادرة على الكشف عن الكثير عما يشعر به الشخص أو يفكر فيه. أثناء مشاركتك في محادثة مع شخص آخر، يعد تدوين حركات عينيك جزءًا طبيعيًا وهامًا من عملية الاتصال. بعض الأشياء الشائعة التي قد تلاحظها تشمل قيام الأشخاص بالاتصال المباشر بالعين أو تجنب أنظارهم.

عند تقييم لغة الجسد، انتبه إلى إشارات العين التالية

نظرة العين عندما ينظر إليك شخص ما في عينك مباشرة أثناء إجراء محادثة، فهذا يشير إلى اهتمامه. من ناحية أخرى، يمكن أن يشير قطع الاتصال بالعين والتحديق كثيرًا إلى أن الشخص مشتت أو غير مرتاح أو يحاول إخفاء مشاعره الحقيقية.

الوميض الوميض أمر طبيعي، ولكن يجب أيضًا الانتباه إلى ما إذا كان الشخص يرمش كثيرًا أم قليلًا جدًا. غالبًا ما يرمش الناس بشكل أسرع عندما يكونون محبطين أو غير مرتاحين. قد تشير الومضات النادرة إلى أن الشخص يحاول عمدًا التحكم في حركات العين. تشير العيون المتوسعة للغاية إلى أن الشخص مهتم أو مضطرب.

حجم بؤبؤ العين يمكن أن يكون حجم بؤبؤ العين إشارة اتصال غير لفظية دقيقة للغاية. بينما تتحكم مستويات الضوء في البيئة في اتساع حدقة العين، يمكن أن تتسبب المشاعر أحيانًا أيضًا في تغيرات طفيفة في حجم حدقة العين. على سبيل المثال، ربما سمعت عبارة “عيون غرفة النوم” المستخدمة لوصف المظهر الذي يعطيه شخص ما عندما ينجذب إلى شخص آخر. على سبيل المثال، يمكن أن تشير العيون الواسعة جدًا إلى أن الشخص مهتم أو متحمس.

تعابير الوجه تعابير الشفاه

يمكن أن تكون تعابير الفم وحركاته أيضًا مفتاحًا لقراءة لغة الجسد. على سبيل المثال، قد يشير مضغ الشفة السفلى إلى أن الشخص يعاني من مشاعر القلق أو الخوف أو عدم الأمان.

يمكن أن يكون تغطية الفم محاولة للتأدب إذا كان الشخص يتثاءب أو يسعل، ولكنه قد يكون أيضًا محاولة لإخفاء عبوس الاستنكار. ربما تكون الابتسامة واحدة من أعظم إشارات لغة الجسد، ولكن يمكن أيضًا تفسير الابتسامة بعدة طرق. يمكن أن تكون الابتسامة حقيقية أو يمكن استخدامها للتعبير عن السعادة الزائفة والسخرية.

عند تقييم لغة الجسد، انتبه إلى إشارات الفم والشفاه التالية

شفاه مرفوعة قد يكون شد الشفتين مؤشراً على الكراهية أو الرفض أو عدم الثقة.

عض الشفاه في بعض الأحيان يعض الناس شفاههم عندما يشعرون بالقلق أو القلق أو التوتر.

تغطية فمك عندما يريد الناس إخفاء رد فعل عاطفي، فقد يغطون أفواههم لتجنب عرض الابتسامات أو الابتسامات.

مقلوبة لأعلى أو لأسفل التغييرات الطفيفة في الفم يمكن أن تكون مؤشرات دقيقة لما يشعر به الشخص. عندما يتحول الفم قليلاً، فقد يعني ذلك أن الشخص يشعر بالسعادة أو التفاؤل. من ناحية أخرى، يمكن أن يكون الفم الزلق قليلاً مؤشرًا على الحزن أو الرفض أو حتى الاكتئاب التام.

تعابير الوجه الإيماءات

يمكن أن تكون الإيماءات واحدة من أكثر العلامات المباشرة والواضحة للغة الجسد. التلويح والتأشير واستخدام الأصابع للإشارة إلى الكميات العددية كلها أمور شائعة جدًا وسهلة الفهم. ومع ذلك، يمكن أن تكون بعض الإيماءات ثقافية.

الأمثلة التالية ليست سوى عدد قليل من الإيماءات الشائعة ومعانيها المحتملة

يمكن أن تشير القبضة المشدودة إلى الغضب في بعض المواقف أو التضامن في حالات أخرى.

غالبًا ما تُستخدم علامات الإبهام لأعلى وإبهام لأسفل كإشارات للموافقة والرفض.

علامة V، التي تم إنشاؤها عن طريق رفع وفصل إصبع السبابة والوسطى لإنشاء شكل V، تدل على السلام أو النصر في بعض البلدان. في المملكة المتحدة وأستراليا، يكتسب الرمز معنى مسيئًا عندما يتم قلب ظهر اليد للخارج.

أيدي و أرجل

يمكن أن تكون الذراعين والساقين مفيدة أيضًا في نقل المعلومات غير اللفظية. يمكن أن يشير عقد ذراعيك إلى موقف دفاعي. قد يشير وضع ساقيك بعيدًا عن شخص آخر إلى عدم إعجابك بهذا الشخص أو عدم ارتياحه.

قد تكون الإشارات الدقيقة الأخرى، مثل تمديد الذراعين على نطاق واسع، محاولة للظهور أطول أو أكثر قوة، بينما قد يكون إبقاء الذراعين بالقرب من الجسم محاولة للتراجع.

عند تقييم لغة الجسد، انتبه إلى بعض الإشارات التالية التي يمكن أن تنقلها الذراعين والساقين

يمكن أن يكون الوقوف مع وضع يديك على وركيك مؤشرًا على استعداد الشخص للسيطرة، أو قد يكون أيضًا علامة على العدوان.

يمكن أن تشير الأيدي المشبوكة خلف الظهر إلى أن الشخص يشعر بالملل أو القلق أو حتى الغضب.

يمكن أن يكون التنصت السريع بالإصبع أو التململ علامة على أن الشخص يشعر بالملل أو الإحباط.

يمكن أن تشير الأرجل المتقاطعة إلى أن الشخص يشعر بأنه مغلق أو يحتاج إلى الخصوصية.

الوضعية

يشير مصطلح “الموقف” إلى الطريقة التي نحمل بها أجسادنا وكذلك الشكل المادي العام للفرد. يمكن للموقف أن ينقل ثروة من المعلومات حول ما يشعر به الشخص بالإضافة إلى أدلة على خصائص الشخصية، مثل ما إذا كان الشخص واثقًا أو منفتحًا أو خاضعًا.

على سبيل المثال، قد يشير الجلوس بشكل مستقيم إلى أن الشخص يركز على ما يحدث.

عند محاولة قراءة لغة الجسد، حاول أن تلاحظ بعض الإشارات التي يمكن أن يرسلها موقف الشخص.

يتضمن الوضع المفتوح إبقاء الجذع مفتوحًا ومكشوفًا. يشير هذا النوع من المواقف إلى الود والانفتاح والاستعداد

يتكون الوضع المغلق غالبًا من إخفاء الجذع عن طريق الانحناء للأمام والحفاظ على تقاطع الذراعين والساقين. يمكن أن يكون هذا النوع من الموقف مؤشرًا على العداء وعدم المودة والقلق.

تعابير الوجه مساحة شخصية

هل تبدأ في الشعور بعدم الارتياح عندما يقف شخص ما بالقرب منك

يشير مصطلح القرب، الذي صاغه عالم الأنثروبولوجيا إدوارد تي هول، إلى المسافة بين الناس عندما يتفاعلون. مثلما يمكن لحركات الجسم وتعبيرات الوجه أن تنقل قدرًا كبيرًا من المعلومات غير اللفظية بين الأفراد.

وصف هول أربعة مستويات من التباعد الاجتماعي التي تحدث في مواقف مختلفة

المسافة الحميمة – من 6 إلى 18 بوصة يشير هذا المستوى من المسافة الجسدية غالبًا إلى علاقة أوثق أو راحة أكبر بين الأفراد. يحدث ذلك عادةً أثناء الاتصال الحميم مثل العناق أو الهمس.

المسافة الشخصية – 1.5 إلى 4 أقدام عادة ما تحدث المسافة المادية في هذا المستوى بين أفراد الأسرة أو الأصدقاء المقربين. عندما يستطيع الناس الوقوف بشكل مريح أثناء التفاعل، يمكن أن يكون ذلك مؤشرًا على مستوى العلاقة الحميمة في علاقتهم.

التباعد الاجتماعي – من 4 إلى 12 قدمًا غالبًا ما يستخدم هذا المستوى من التباعد الجسدي مع الأشخاص الذين يعرفونهم. مع شخص تعرفه جيدًا، مثل زميل تراه عدة مرات في الأسبوع، قد تشعر براحة أكبر في التفاعل عن قرب. في الحالات التي لا تعرف فيها شخصًا آخر جيدًا، مثل ساعي لا تراه إلا مرة واحدة في الشهر، قد يبدو من 10 إلى 12 قدمًا أكثر راحة.

المسافات العامة – من 12 إلى 25 قدمًا غالبًا ما يستخدم التباعد المادي في هذا المستوى في مواقف التحدث أمام الجمهور. يعد التحدث أمام فصل دراسي مليء بالطلاب أو تقديم عرض تقديمي في العمل أمثلة جيدة لمثل هذه المواقف.

من المهم أيضًا ملاحظة أن مستوى المسافة الشخصية التي يحتاجها الأفراد للشعور بالراحة قد يختلف من ثقافة إلى أخرى.

يمكن أن يساعدك فهم لغة الجسد بشكل كبير على التواصل بشكل أفضل مع الآخرين وتفسير ما يحاول الآخرون نقله.

في حين أنه قد يكون من المغري اختيار الإشارات واحدة تلو الأخرى، فمن المهم النظر إلى هذه الإشارات غير اللفظية فيما يتعلق بالتواصل اللفظي، والإشارات غير اللفظية الأخرى، والموقف. يمكنك أيضًا التركيز على كيفية تحسين تواصلك غير اللفظي لإعلام الناس بشكل أفضل بما تشعر به دون قول كلمة واحدة.