تعديلات جديدة في أنظمة التقاعد المدني والتأمينات للمدنيين والعسكريين 1443

وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ، خلال جلسة عقدها يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 م ، على تعديلات جديدة على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية ، وتبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية. النظام الذي نشرته جريدة أم القرى رسمياً لبدء العمل بها وتنفيذها.

تعديلات جديدة على التقاعد المدني ونظام التأمين 1443

وجاءت تعديلات نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية ، وتبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ، والتي نشرتها صحيفة أم القرى ، على النحو التالي:

أما فيما يتعلق بنظام التقاعد المدني ، فقد ذكرت أنه إذا انتهت خدمة الموظف ولم تصل مدتها إلى ما يعطيه الحق في المعاش ، تُدفع له مكافأة قدرها 14٪ من الراتب السنوي عن كل سنة خدمة.

إذا كان إنهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لأسباب تأديبية ، تحسب المكافأة بنسبة 10٪ من الراتب السنوي عن كل سنة تحتسب في التقاعد من سنوات خدمته.

أما شروط صرف المكافأة المنصوص عليها في المادتين 18 و 23 من هذا النظام فيشترط بلوغ سن الستين أو الوفاة لصرفها أيهما أسبق.

إذا أنهيت خدمة الموظف دون بلوغه المدة التي استحقته على المعاش وكانت عشر سنوات على الأقل وبلغ سن الستين يستحق المعاش.

أما إذا انتهت خدمة الموظف دون أن يبلغ مدة خدمته التي تمنحه الحق في المعاش ، وكانت مدة خدمته خمس سنوات على الأقل ، وبلغ سن الستين ، فيجوز – لاستحقاق المعاش – يطلب إضافة مدة اسمية إلى مدة خدمته على ألا يتجاوز مجموعها 10 سنوات بعد هذه الإضافة.

في هذه الحالة ، يجب على الموظف أن يدفع للمؤسسة كامل الحصص المنصوص عليها في المادة 13 من هذا النظام عن كل شهر من الفترة المضافة ، محسوبة على أساس راتبه الشهري الأخير ، وتدفع هذه الحصص إما دفعة واحدة ، أو على أقساط شهرية.

التأمينات الاجتماعية: تعديلات على عدد من المواد في نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية ونظام تبادل المزايا.https://t.co/z6CJ42khcW# واس_م pic.twitter.com/ASFVIsZIsF – SPAregions (SPAregions) 19 يونيو 2022

تعديل نظام الضمان الاجتماعي

جاء التعديل في قانون التأمينات الاجتماعية بالفقرة الثالثة من المادة 41 ، حيث يحق للمشترك في حال تركه العمل الخاضع للنظام أن يحصل على تعويض الدفعة الواحدة المستحق وفق أحكام ما تقدم. فقرة دون بلوغ الستين من العمر أو حدوث عجز في الأحوال التي تحددها اللائحة.

تعديل نظام تبادل المنافع

تم تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية على النحو التالي: