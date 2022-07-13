تعديلات جديدة لقنصلية المملكة في هونج كونج بشأن دخول البلاد

أعلنت قنصلية المملكة في هونغ كونغ عن سلسلة من التغييرات فيما يتعلق بدخول غير المقيمين إلى أراضيها.

إعدادات قنصلية هونج كونج

وقالت القنصلية عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” “نود إبلاغ المواطنين أن حكومة هونغ كونغ قد أعلنت عن سلسلة من التعديلات بخصوص دخول غير المقيمين إلى أراضيها وفق المتطلبات التالية، وهي نكون