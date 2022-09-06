تعديلات قانون التقاعد الجديد 2022 في العراق ، تم تعديل قانون التقاعد الجديد لعام 2022 في دوله العراق حيث اضاف وزير الخارجيه العراقي انه سيتم تغيير قانون التقاعد الجديد للموظفين وكلًا حسب إمكانياته، حيث يكون التقاعد للاشخاص الذي يفوق عمرهم عن 63 عاما بالإضافة الى اضافة قانون التقاعد للأشخاص الغير قادرين على اكمال مسيرتهم المهنية كإعاقة او غير ذلك.

تعديلات قانون التقاعد الجديد 2022 في العراق

اصدر موقع الأمانة في مجلس الوزراء العراقية يوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر سبتمبر لعام 2022 تصريحا جديدا بشان إحاله الموظفين الى التقاعد، واشار الى بعض الوثائق التي تم اصدارها من مجلس الامانه انه تم اعتماد كتاب الوزارة المالية في تاريخ الثامن عشر من شهر شباط 2022 حيث يقضي بحاله الموظفين المتقاعدين من مواليد سنه 1962 الى هذا العمل حيث يكون سن التقاعد 50 عاما للمرأة و55 عامًا للرجل.

تعديلات قانون التقاعد العراق

تعديل قانون التقاعد في العراق للرجال والسيدات حيث تم تنزيل قانون التقاعد من سن 60 عاما للرجال والنساء الى 50 عاما للمرأه و 55 عاما للرجل وهذا قانون تم اصداره في يوم الثلاثاء السادس من شهر سبتمبر لعام 2022.

قانون التقاعد الجديد العراق

بخصوص تعديل قانون التقاعد فقط تم إدراج قوانين جديده للتقاعد العراقي وتم تخفيض سن التقاعد الى ما دون 50 عاما حيث اوضحت اللجنه القانونيه في النيابة العامه في يوم الاثنين الخامس من شهر سبتمبر عام 2022 انه سيتم تخفيض سن التقاعد وأضافه الى بعض التعديلات التي ستضمنها مشروع التقاعد الجديد للموظفين.

ما هو سن التقاعد في العراق

كان سن التقاعد في العراق قبل اصدار قانون جديد للتقاعد 63 عاما وتم تخفيض السن الى 50 عاما للرجال 55 عاما الى النساء حيث اشير ان المقترح يتضمن تعديل الرواتب للأشخاص المتقاعدين، حيث يتناسب مع الخدمات والمعاملات التي تقدمها البلد للموظفين.

هذا بخصوص التقاعد العراقي الذي سن في يوم الثلاثاء في السادس من شهر سبتمبر عام 2022 حيث تم تعديل قانون التقاعد من سن الثلاثة وستون عاما الى ال 50 عاما للرجل 55 عاما للمرأة، وهذا القانون قد صدر في عام 2014 وتم تغييره في عام 2022 برئاسة الوزير رئيس مجلس الوزراء العراقي مع مستشارين ووزراء عراقيين.