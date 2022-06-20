تعديلات نظامي التقاعد المدني الجديد والعسكري والتأمينات وتبادل المنافع 1443

أصدر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية عدة قرارات خلال الساعات الماضية نصت على عدة تعديلات ، فتعرف على بعض التعديلات على أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمين وتبادل المنافع التي تم تعديلها من قبل مجلس الوزراء ، حيث تم نشر هذه التعديلات من خلال صحيفة المملكة الرسمية عبر الحساب الرسمي الخاص على موقع التغريدات العالمي Twitter.

تعديلات على أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمين وتبادل المنافع

وأقر مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين ، التعديلات التي أدخلت على الأنظمة سواء المدنية أو العسكرية ، والتأمينات وتبادل المنافع ، التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي.

نظام التقاعد المدني

وصدرت عدة تعديلات على هذا النظام نصت على ما يلي:

في حالة إنهاء خدمة العميل وعدم وصول مدة الخدمة إلى استحقاقه للمعاش ، يتم دفع مكافأة قدرها 14٪ من راتبه السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته.

إذا انتهت خدمته بسبب الاستقالة أو الفصل التأديبي ، يصرف له مكافأة مقدارها (10٪) من الراتب السنوي عن كل سنة يحتسب فيها على التقاعد من سنوات خدمته.

من أجل الحصول على الجائزة المنصوص عليها في النظام في المادتين 18 و 23 ، يشترط بلوغ سن الستين أو الوفاة.

في حال انتهاء خدمة العميل دون بلوغ مدة استحقاقه للمعاش ، وكانت لا تقل عن 10 سنوات ، وبلغ 60 سنة ، فيستحق المعاش.

إذا كانت مدة خدمة الموظف أقل من 5 سنوات ووصلت إلى 60 سنة ، فيجوز له أن يطلب إدراج فترة اسمية ، ويجب ألا تتجاوز المدة بعد الإدماج 10 سنوات ، ويجب عليه دفع جميع الحصص عن كل شهر من الشهر. فترة مضافة على أساس راتبه الشهري الأخير.

نظام الامن الاجتماعي

في حال ترك الموظف وظيفته يحق له الحصول على تعويض الدفعة الواحدة المستحق ، دون بلوغه الستين من عمره ، أو حدوث عجز ، ويتم ذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.

نظام صرف المنافع:

يجب ألا تكون مدد الاشتراك المجمعة فترات تكميلية لاستحقاق المعاش التقاعدي قبل بلوغ الستين سنة في النظام الأخير.

في ختام مقالنا ننشر بعض التعديلات على نظام التقاعد المدني والعسكري الجديد في السعودية والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع. أن يكمل المشترك المدة التي يطلبها النظام.