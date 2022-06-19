تعديلات نظام التأمينات الاجتماعية الجديدة وتفاصيل نظام التقاعد الجديد في المملكة

تعديلات جديدة على نظام الضمان الاجتماعي وتفاصيل نظام التقاعد الجديد في المملكة. توفر الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية العديد من المؤسسات والهيئات التي تعمل على تقديم المساعدة للمواطنين. مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي رأس كل هذه المؤسسات وأهمها. تعمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية على تقديم الكثير من المساعدات للمواطنين وخاصة لفئة المتقاعدين داخل المملكة. كما تضع المؤسسة مجموعة من القواعد واللوائح من أجل الحفاظ على حقوق المتقاعدين ، وكذلك تحديد الشروط المطلوبة لهم حتى يتمكنوا من الحصول على المساعدة. كما أجرت الحكومة السعودية بعض التعديلات على أنظمة التقاعد سواء المدنية أو العسكرية. حفاظا على جميع حقوق موظفي الدولة. لذلك سوف نقدم اليوم في هذا المقال بعض هذه التعديلات والتفاصيل في نظام التقاعد الجديد. يمكنك أيضًا التعرف على مزايا الضمان الاجتماعي الجديد وغرامة التأخير في السداد وطريقة تقديم طلب الإعفاء من الدفع.

تعديلات جديدة على نظام الضمان الاجتماعي

تضع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتقاعد مجموعة من القوانين التي تهدف إلى الحفاظ على حقوق الموظفين والمتقاعدين. كما نُشر يوم أمس عن حالة بعض التعديلات على نظام التأمينات الاجتماعية وكذلك نظام التقاعد داخل المملكة العربية السعودية. وكان الهدف من إدخال هذه التعديلات كما ورد الحفاظ على حقوق الموظف في المملكة والعمل للصالح العام. كما يعتبر من أهم التعديلات أن للرجل نفس حق المرأة في نظام دفع الوحدات. لم يسمح النظام القديم للرجل بأن يكون امرأة.

نظام تبادل الفوائد

في الماضي ، سعى كل من تحول من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية إلى ضم الفترة السابقة من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية. لكن النظام القديم لم يسمح بذلك. ومع ذلك ، مع حدوث التعديلات الجديدة ، يحق للموظف الذي تم نقله من نظام التقاعد إلى نظام التأمين الإضافة والاستفادة من الفترة السابقة. كما شهد النظام الجديد أن هناك من يتضرر من ضم مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد. لكن راعي النظام الجديد هو هذا الموظف. أعطته الحق في الحصول على مكافأة قدرها 14 ٪ من الراتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة. كما أنه في حالة كان إنهاء الخدمة بسبب تأديبي أو تقديم استقالة. تكون المكافأة 10٪ من الراتب السنوي للموظف عن كل سنة من سنوات الخدمة. هو أيضا بعد هذه التعديلات. للموظف الحق في الحصول على مكافأة من المؤسسة التقاعدية ، وبعد الانتقال للمؤسسة يصرف له نهاية الخدمة.