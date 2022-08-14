“تعديلان جديدان” على ملعب مرسول بارك.. وطلب نصراوي مثير

نقل الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، اليوم الأحد، أنباء سارة لجمهُور نادي النصر، بخصوص ملعب “مرسول بارك”، الملعب الرسمي للفريق الأول لكرة القدم.

وكان النصر قد فاز بملعب مرسول بارك بعد منافسة شرسة مع الهلال الذي سبق له لعب مبارياته فِيْ نفس الملعب تحت اسم “جامعة الملك سعود”.

وخاض النصر مبارياته على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، منذ نوفمبر 2022، بعقد مدته 10 سنوات، بعد حصوله على حق انتفاع من شركة الوسائل السعودية.

أكد الإعلامي الرياضي خالد الرشيد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” أن شركة الوسيل غيرت إضاءة ملعب مرسول بارك وكذلك الملعب.

وجاء تعديل الإضاءة إثر مطالب جماهِيْر النصر بأن إضاءة المسار “ضعيفة”، بالإضافة إلَّى طلب آخر بتغيير مكان كاميرا التصوير.

ووجه نصراوي آخر طلبًا إلَّى إدارة الترفِيْه فِيْ عائلة معمر بخصوص ملعب مرسول بارك، وغرد “ما الذي يمكنهم فعله على الأرض لتكييف ملاعب قطر”