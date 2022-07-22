تعديل أحكام تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية فِيْ دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكَمْاً لإمارة دبي المرسوم رقم (25) لسنة 2022.

ونص المرسوم على تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (4) لسنة 2010 بشأن تنظيم ملكية الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة فِيْ إمارة دبي.

وتضمن التعديل استبدال نصي المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم (4) لسنة 2010 حيث اشتملت المادة الأولى على التعريفات الواردة فِيْ المرسوم، أما المادة الثانية فتتعلق بملكية الأراضي الممنوحة بشرط أن المرسوم الجديد ينشر فِيْ الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وبحسب النص الجديد للمادة الأولى من المرسوم، فقد اشتملت التعريفات على دائرة الأراضي والأملاك، و “الأرض الممنوحة”، وهِيْ قطعة الأرض المخصصة لأغراض صناعية أو تجارية، والتي تمنح حق الانتفاع. للمواطنين، بما فِيْ ذلك قطع الأراضي التي صدر أمر بالتصرف فِيْها، وقطع الأراضي التي انتقلت للغير عَنّْ طريق الإرث أو التنازل أو الهبة أو المقابل. كَمْا تضمنت المادة تعريف “المستفِيْد” كَمْواطن يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة والذي حصل على الأرض الممنوحة.

مشروع عقاري

تعريف “المشروع العقاري” هُو مشروع تطوير الأرض الممنوحة أو أي جزء منها، وبناء البنية التحتية ومرافق الخدمات المشتركة فِيْها، وتقسيمها إلَّى عدة أراضٍ للاستفادة منها، وإنشاء عدة أراضي. الأبنية أو المجمعات المكونة من طوابق للأغراض السكنية أو التجارية أو المختلطة التي يرغب المستفِيْد فِيْ تطويرها. حسب المخططات المعتمدة من الجهات المختصة فِيْ امارة دبي.

يسمح النص الجديد للمادة الثانية من المرسوم، بناءً على طلب المستفِيْد، بتملك الأرض الممنوحة له فِيْ ملكية مطلقة، وخالية من أي قيود تتعلق باستخدامها أو استغلالها أو التصرف فِيْها، بشرط أن تكون هذه الأرض ملكاً كاملاً. مشروع عقاري أو قيد الإنشاء، وفق الضوابط والشروط التي تضعها دائرة الأراضي والأملاك فِيْ هذا الشأن.