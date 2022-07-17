“تعديل اللائحة لا يخدم الهلال”.. مفاجأة قانونية فِيْ قضية كنو

أكد المحامي الرياضي خالد الشعلان أن تعديل أحكام المادة 29 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي، بخصوص طلب الإجراءات المؤقتة، لن يخدم نادي الهلال فِيْ طلبه الاستئنافِيْ لمنع تسجيلك أثناء فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية.

وسادت حالة جدل كبيرة، بسبب قيام مركز التحكيم الرياضي بتعديل مواد اللائحة، فِيْ سياق تقديم إدارة نادي الهلال طلب إجراءات مؤقتة، من أجل تسجيل الاتفاقيات خلال فترة الصيف. نقل ل 2022. الموسم.

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وكان خالد الشعلان قد أكد أن نادي الهلال لا يمكنه التسجيل خلال فترة الصيف ما لم تتم الموافقة على طلب اتخاذ تدابير مؤقتة بشأن عقوبته، ووفقاً للمادة 29 من النظام الداخلي لمركز التحكيم الرياضي، فإن هذه الإجراءات المؤقتة. تتطلب استيفاء ثلاثة شروط مجتمعة.

ونشر الشعلان بيانا عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” جاء فِيْه كالتالي

“قرار غرفة تسوية المنازعات رقم (697 / ج / 2022) فِيْ قضية لاعب الهلال / محمد كنو الصادر بتاريخ 5/1 2022 م.

* تم تعديل (الشرط الثاني) من المادة (29) من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي بخصوص طلب الإجراءات المؤقتة بعد قرار غرفة تسوية المنازعات وتحديداً الساعة 346 مساءً اعتباراً من 12/05 /. 2022 م

* نص (الشرط الثاني) من المادة (تسعة وعشرون) على (كنت أخشى أن يحدث ضرر إذا لم يتخذ التدبير المؤقت)، ثم ترك الشرط بعد الإصلاح بالنص التالي (كنت خائفًا). من مرور الوقت إذا لم يتم اتخاذ تدبير مؤقت).

فِيْ ضوء هذه الحقائق التي ثبت حدوثها، أفضح فِيْ مستند قانوني أثر التغيير فِيْ المادة المتعلقة بطلب أحد الطرفِيْن طلب تدابير مؤقتة، والتي أرى بشأنها ما يلي

1- ما زلت فِيْ رأيي السابق بتاريخ 26/6/2022 م، سواء قبل تغيير الشرط أو بعده … أنه يجب استيفاء الشروط الثلاثة (معًا)، لا يكفِيْ أن يكون هناك شرط دون الآخر والدليل على ذلك هُو الجملة (يجب أن تتحقق من استيفاء الشروط التالية، فالقواعد الإجرائية لم تنص على سبيل المثال (أن يتم استيفاء أحد الشروط التالية).

2- إن رفض الإجراءات المؤقتة سواء قبل تعديل الشرط أو بعده هُو (إجباري)، والسبب أن هناك فترة تسجيل ثانية لطالب الإجراءات المؤقتة، فعَنّْد انتهاء فترة التسجيل الأولى لا تكون كذلك. الثانية، إذا كانت فترة التسجيل واحدة فقط خلال الموسم، فأنا أقول هنا عادة أنه يمكن قبول الإجراءات المؤقتة.

3- من صاغ الإصلاح، ووضع عبارة (خشية مرور الوقت)، أغفل أمراً هاماً فِيْ القانون، وهُو أن طلب التدابير المؤقتة (إجراء) لا يؤثر على موضوع الدعوى. نزاع، وهُو قرار وفصل مؤقت عَنّْ أصل الحق، والذي يظل ساريًا أمام مركز التحكيم عَنّْد النظر فِيْ الأمر، وبالتالي لا يمكن استخدام عبارة (انتهى الوقت) إلا إذا كان هناك عَنّْصر (الاستعجال) فِيْ محتوى طلب التدابير المؤقتة قبل اتخاذ قرار بشأن موضوع القضية، وهذا إذا لم يكن طلب التدابير المؤقتة متاحًا، نظرًا لوجود فترة تسجيل ثانية، وبالتالي فإن عَنّْصر (الاستعجال) يقع خارج نطاق طلب، وهنا أقول إن التعديل غير مهم لأنه يحتوي على إضافة لجملة لا يمكن أن يكون لها تأثير لتحقيق هدف غير متوفر فِيْ القضية.

4- تحذف عبارة (الخوف من الأذى) وتضاف عبارة (الخوف من مرور الزمن)، وكلا العبارتين إن وجدت، ولا يقبل طلب الإجراءات المؤقتة حسب القانون. مقبولة، حيث لا ضرر أولاً ولا ضياع الوقت ثانياً، طالما أن هناك فترة قياسية ثانية، فإن الجملتين تغرقان فِيْ بحر من الفشل فِيْ تحقيق الهدف “.

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الهلال معلق فِيْ قضية كنو

وأصدرت غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا بحرمان نادي الهلال من التسجيل لفترتين (صيف 2022 وشتاء 2023) فِيْ سياق قضية اللاعب محمد كنو ونادي الهلال أمام نادي النصر. .

جاء قرار غرفة تسوية المنازعات مطلع شهر مايو الجاري، فِيْ سياق تقديم نادي النصر شكوى رسمية، زعم فِيْها أن اللاعب محمد كانو أنهى عقده مع النصر، بعد تجديد عقده مع نادي النصر. نصر. هلال فِيْ يناير الماضي.

وتقدم نادي الهلال باستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي، ضد قرار منعهم من التسجيل لمدتين، تم فِيْها تعيين حكام من الناديين فِيْ هِيْئة التحكيم.

وذكرت التقارير أن إدارة الهلال تقدمت بطلب إجراءات مؤقتة إلَّى مركز التحكيم الرياضي، من أجل السماح للفريق بإبرام العقود فِيْ فترة الانتقالات الصيفِيْة التي تنتهِيْ فِيْ 31 أغسطس، حتى صدور القرار النهائي بشأن الاستئناف المقدم فِيْ كنوس. كشفت القضية.

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