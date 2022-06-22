تعديل حجز طيران ناس عبر flynas.com

أصبح من السهل جدًا تعديل حجز طيران ناس من خلال الخدمة التي قدمتها الشركة. يمكن إجراء التعديل سواء في الفصل أو في المقاعد من خلال موقع الشركة الإلكتروني دون اللجوء إلى مقرها الرئيسي. نال إعجاب العديد من العملاء لأنه وفر عليهم الكثير من الوقت والجهد.

تعديل حجز طيران ناس

كل ما عليك فعله هو التوجه إلى هذا الموقع وهو طيران ناس ثم تختار إدارة الحجز ، ثم ستظهر لك المعلومات المتعلقة بالحجز والتذكرة.

سترى قائمة على الجانب الأيسر من الصفحة. هنا يعود الأمر لك للاختيار. يمكنك اختيار تعديل تاريخ الرحلة أو الموعد ، ويمكنك أيضًا إضافة مقعد أو إزالته.

تتيح لك هذه القائمة أيضًا تعديل أي من معلوماتك أو إضافة المزيد من الأمتعة. كما يمتد ذلك إلى إزالة الوجبة أو إضافة أخرى بالإضافة إلى إلغاء ترخيص صالات الضيوف.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع التعديلات التي ذكرناها تخضع لقوانين الأسعار بالإضافة إلى الحدود الزمنية لتلك الأسعار التي حجزت عليها.

سياسة الشركة وشروط تعديلها

ستجد أن الشركة قد منحت المسافر مرونة كافية لتعديل أو إلغاء حجز السفر قبل موعد الرحلة.

لذلك فإن لها كل الحق في حالة عدم تمكن المسافر من ركوب الطائرة في الوقت المحدد في التذكرة.

ستلغي الشركة للأسف حجزه ولن يكون للشخص أي حق في استرداد ثمن تذكرة الرحلة.

كما قدمت استفسارات حول حجز الرحلة من خلال الرقم الخاص بجواز سفرك ، بعدة طرق منها التواصل مع مندوب خدمة العملاء.

كما يمكنك إجراء خطوة الاستفسار من خلال موقع الشركة الإلكتروني ، عبر البريد الإلكتروني لاستفسارات العملاء.

وعليه ، فقد وجهنا لك عزيزي القارئ الطريقة المتاحة التي يمكنك من خلالها تعديل حجز طيران ناس بكل سهولة ويسر ، ونتمنى أن نكون قد ساعدناك.