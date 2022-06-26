تعديل رغبات النقل الخارجي هل يؤثر على النتيجة

كشف المختص بالشؤون التعليمية محمد الزاري، عن أثر تعديل رغبات التحويل الخارجي في سنة التقديم وفق الآلية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم هذا العام.

تعديل الرغبات حسب سنة التقديم

وردا على سؤال متكرر حول تعديل وتنظيم الرغبات وأثرها على نتائج الحركة قال الزاري بعد صدور الآلية الجديدة للسيد الحق في تعديل رغباته بالحذف والإضافة. دون التأثير على سنة التقديم، لانقطاع الارتباط بين الرغبات وسنة التقديم. ربط سنة الخضوع بالرغبة الأولى يجب أن يعاد ترتيبها على الأفضل، ولا ضرر.

قواعد النقل الخارجي

كشفت وزارة التربية والتعليم سابقاً عن المعايير والضوابط والإجراءات المطورة التي تحكم حركة النقل الخارجي لشاغلي التعليم عبر نظام نور.

وقالت الوزارة إن الحركة تخضع لخمس قواعد وأنظمة جديدة، وهي كالتالي

تحويل سنة التقديم إلى نقاط عن كل عام حتى عام 1444 هـ بما يحفظ حقوق المتقدمين.

يحصل كل متقدم على ربع نقطة عن كل سنة خبرة.

حساب متوسط ​​الأداء لعامين سابقين بدلاً من عام واحد مما يساعد على تحفيز المعلمين ويعطي فرصة إضافية لمن تأثر تقييمهم في سنة التقديم لأسباب خارجة عن إرادتهم.

إضافة نقاط تفاضل لحاملي برنامج الاستثمار الأمثل للكادر التعليمي مثل 10 نقاط للمدى القصير و 15 نقطة للمدى الطويل.

ضبط وزن عنصر التمايز من 10 إلى 5 درجات لمدير المدرسة والمشرف التربوي.

زمن الحركة الأجنبية

تسمح وزارة التربية والتعليم بطلب إجراءات التحويل عبر نظام نور اعتباراً من الخميس 24/11/1444 هـ، على أن تستمر فترة التقديم حتى 30/11/1444 هـ، حتى إعلان نتيجة إجراءات التحويل الخارجي يوم الأحد. 12-25-1444 هـ – وفق عمليات متطورة تحقق العديد من المزايا والمرونة والموضوعية في معالجة المتطلبات الجديدة لاستثمار أعضاء هيئة التدريس.

تراعي الإجراءات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل الشاغلين التعليمي، والحفاظ على حقوق المتقدمين من خلال منحهم نقاط ومزايا إضافية، ومنح نقاط لكل متقدم حسب خدمته، بالإضافة إلى ذلك. لتمييز وتقدير المعلمين ذوي الأداء العالي، والإجراءات الموضوعة تميل إلى تقليل قوائم الانتظار المطبقة في التحويلات والإجراءات السابقة.