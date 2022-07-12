تعديل على الرد.. ميزة جديدة في تطبيق واتساب

أعلنت WhatsApp عن إصدار تحديث جديد لإصداراتها من Android و iOS و Desktop من نظام التشغيل، حيث تقدم ميزة جديدة أو تحديثًا لميزة سابقة أصدرتها مؤخرًا.

وأوضحت WhatsApp في تغريدة عبر حسابها على الويب “Twitter” أنها قررت إدخال تغيير في وظيفة الاستجابة عبر “الرموز التعبيرية” بناءً على طلب المستخدمين.

وظيفة الرد من خلال الرموز

وقد قدم WhatsApp سابقًا وظيفة الرد عبر الرموز التعبيرية، لكنها اقتصرت على 6 رموز تعبيرية فقط، والتي عدلتها المنصة.

أشارت المنصة إلى أنه سيتمكن أي مستخدم حاليًا من الرد بأي رمز تعبيري، ولن يقتصر الأمر على الرموز التعبيرية الستة أعلاه.

وأوضح أن هذه الميزة ستصل تدريجياً إلى جميع مستخدميها من خلال إصدارات WhatsApp.