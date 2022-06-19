تعديل مدة التحاق المشترك بالتأمينات الاجتماعية والاستعلام عن مدة الاشتراك

تعديل مدة التحاق المشترك بالتأمينات الاجتماعية بعد التوضيح من خلال حسابه الرسمي على تويتر بعد تساؤلات عديدة حول كيفية التعديل للاستفادة من التأمينات الاجتماعية. الوظائف أو العقود المؤقتة مهما كانت مدة خدمتها ، ويحصل الموظف المسجل لدى المؤسسة على العديد من الامتيازات والبدلات في حال كان مؤمَّنًا عليه ، وتقدم المؤسسة الكثير من الاستفسارات حول مدة الاشتراك والإلغاء في التأمينات الاجتماعية ، لذلك التسجيل أو تعديل مدة التسجيل وأصبح الآخرون إلكترونيين دون الحاجة للذهاب إلى مقر المملكة لاستكمال الإجراءات وبما يحقق الوقت والجهد المبذول ، وأضافت التأمينات الاجتماعية أن هذه الخدمة تتيح للمشتركين الاطلاع على بياناتهم الشخصية المسجلون في النظام وتسلسل مدد اشتراكهم سواء الحالية او السابقة وكامل التفاصيل الخاصة بهم.

تعديل مدة التحاق المشترك بالتأمينات الاجتماعية

تعديل آلية احتساب الاشتراكات لكل مشترك ، حيث تم تطبيق آلية الاحتساب بالأيام بدلاً من الأشهر ، وسيتم احتساب مبالغ الاشتراك حسب عدد أيام عمل المشترك في المنشأة ، بالإضافة إلى إيقاف خدمة تحديث الأجور السنوية ، بحيث يتم إجراء التعديلات على أساس شهري لجميع المشتركين ، بشرط أن يلتزم صاحب العمل بتقديم الأجور عند أي تعديل يطرأ عليها في شهر التعديل.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المشترك عبر موقع الضمان الاجتماعي أو من خلال طلب التأمين الخاص بي. انقر على رابط الجدول الزمني للاشتراكات. ثم اضغط على رابط المقال الذي تريد تمديد فترة الاشتراك له. بعد ذلك ، انقر فوق “تعديل مدة الاشتراك”. اختر تحرير تاريخ التسجيل. يتم إدخال تاريخ التسجيل الصحيح للمشترك. وافق على الإقرار وأدخل رمز التحقق الذي تم الحصول عليه على الهاتف المحمول. تم النقر فوق “إرسال”. تحويل المعاملة إلى الفحص الإلكتروني لدراسة الطلب بعد تقديم الطلب. التحقق من صحة الشكوى بعد تعديل الطلب.

وأكد التأمين الاجتماعي أنه بعد تقديم الطلب سيتم تحويل المعاملة إلى التفتيش الإلكتروني لدراسة الطلب ، ومن ثم يتم تعديل طلب القيد بعد التحقق من صحة الشكوى.

الاستفسار عن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

جميع المواطنين والمقيمين في المملكة الراغبين في الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمين ، والاستفادة من الخدمات المختلفة المقدمة والاستفسار:

اذهب إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ثم قم بتسجيل الدخول إلى خدمة خدمات التأمين عبر الإنترنت. اضغط على الخدمة للاستعلام عن مدة الاشتراك. تسجيل رقم الاقامة او تسجيل رقم هوية المشترك. يتم تسجيل الرقم الأمني ​​للمستفسر. ثم انقر فوق الاستعلام. ظهور كافة البيانات على رتبة الشخص حسب الضمان الاجتماعي وحسب مدة الاشتراك.

كيفية تمديد اشتراك التأمين

قم بتسجيل الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي. ثم اضغط على الخدمات الإلكترونية). ثم الضغط على إضافة فترة اشتراك لمشترك غير سعودي سبق تسجيله في التأمين. سجل كلاً من رقم المشترك والبيانات الأخرى المطلوبة في الحقول المخصصة له. أخيرًا ، اضغط على حفظ لتمديد الاشتراك في الضمان الاجتماعي.

شروط الاشتراك في التأمينات الاجتماعية