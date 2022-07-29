تعديل موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري 2022

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، تغيير موعد المباراة المقبلة بين الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم ومنافسه التقليدي نادي الزمالك، في إطار مباريات كأس السوبر المصري 2022.

يقام لقاء الأهلي والزمالك على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، في أشهر بطولة عربية كلاسيكية.

وقرر مجلس أبوظبي عقد لقاء الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري 2022، الجمعة المقبل، 28 أكتوبر، الساعة 900 بتوقيت الإمارات، 700 بتوقيت القاهرة.

وتستضيف الإمارات كأس السوبر المصري 2022 و 2022، حيث وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبروستيشن سبورتس بروتوكول تعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، من أجل إقامة المباراتين على أرض الإمارات.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة جمال علام قد أعلن في وقت سابق أن مباراة الزمالك والأهلي ستكون يوم 21 أكتوبر قبل أن يغير مجلس أبوظبي موعدها.