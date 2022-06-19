تعديل نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2022

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مساء اليوم الأحد ، قرارات جديدة بشأن نتائج الصفين الأول والثاني من التعليم الثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الجاري 2021-2022.

تعديل النتيجة الأولى والثانية الثانوية

ونشرت الوزارة بيانا بشأن امتحانات الدور الأول لطلبة الصفين الأول والثاني بالمدارس الثانوية ، بعد تجميع نتائج الاختبارات الإلكترونية المرسلة للمدارس مع درجات الامتحانات المقالية بالإضافة إلى درجات الطلاب في الصف الأول. نصف السنة.

وقالت الوزارة إنه بعد المراجعات التي أجريت مع المديريات التربوية بشأن موقف الطلاب الذين تكون نتيجتهم “مسجلة -6” في بعض المواد الدراسية أو الطلاب الحاصلين على درجات أقل من النجاح ، واجهوا مشاكل فنية لا يتم تسجيل السجلات في الطلب الإلكتروني المخصص لذلك ، ولضمان مصلحة الطلاب فقد تقرر ما يلي:

الطلاب الذين واجهوا مشاكل فنية أثناء أداء الاختبارات الإلكترونية ولم يسجلوا سجلات لهم في التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك ، أو الذين حصلوا على درجات أقل من درجات النجاح أو حُجبت نتائجهم في تلك المواد ، و تقوم المدرسة بإعداد تقرير عن هذه الحالات والموافقة عليه وتسليمه إلى إدارة شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية.

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الطلاب الذين أكدت المدرسة غيابهم في مادة أو أكثر ، ولم يسجلوا محضر غياب من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك ، وحُجبت نتيجتهم ، تغيب نتيجتهم.

بالنسبة للطلبة الذين سجلوا بطريق الخطأ سجلات غائبة في بعض المواد من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك ، يتم مخاطبة الإدارة العامة لنظم المعلومات بديوان عام الوزارة بخطاب رسمي لتعديل النتيجة واستيفاء درجات الطلاب في هذه المواد ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع المسؤولين عن هذا الإخفاق واعتبار الأمر مهمًا وعاجلًا.