تعديل نظام التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع في المملكة

تعديل نظام التقاعد المدني نظام التقاعد العسكري ، وكذلك بعض التعديلات على الضمان الاجتماعي وتبادل المنافع ، قرارات وافق عليها مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية. وقد تم نشر هذه التعديلات من خلال الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي. على موقع التواصل الاجتماعي على تويتر ، ومن خلال المقال سنتعرف على التعديلات على النظام المدني والعسكري والضمان الاجتماعي وتبادل المزايا بكافة تفاصيلها.

تعديل نظام التقاعد المدني

يمكنك من خلال المقال التعرف على تعديلات نظام التقاعد الجديد. أما التعديلات التي أدخلت على النظامين المدني والعسكري فجاءت على النحو التالي:

إذا انتهت خدمة الموظف ولم تصل مدتها إلى ما يعطيه الحق في المعاش ، يصرف له مكافأة قدرها 14٪ من الراتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته.

في حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لأسباب تأديبية تحسب المكافأة بنسبة 10٪ من الراتب السنوي عن كل سنة تحتسب عند التقاعد من سنوات خدمته.

لحين صرف الأجر المنصوص عليه في المادتين (18) و (23) من هذا النظام عند بلوغ سن الستين أو الوفاة.

في حالة انتهاء خدمة الموظف دون بلوغ المدة التي تمنحه الحق في المعاش ، وكانت لا تقل عن عشر سنوات ، وبلغ سن الستين ، يستحق المعاش.

كما أشير إلى أنه إذا كانت مدة خدمة الموظف أقل من خمس سنوات وبلغ سن الستين فيجوز له أن يطلب إدراج مدة اسمية على أن لا تزيد المدة بعد الإدراج على عشر سنوات ويلزمه السداد. أنصبة كاملة عن كل شهر من الفترة المضافة على أساس راتبه. الشهر الماضي.

تعديلات نظام الضمان الاجتماعي

يمكنك من خلال المقال التعرف على نظام التقاعد الجديد للمعلمين. أما تلك التعديلات فهي كالتالي: