تعديل نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات عند صرف مكافأة أو معاش للموظف في السعودية

بعد موافقة مجلس الوزراء في المملكة ، كشفت التأمينات الاجتماعية تفاصيل نظام التقاعد المدني ونظام التأمين في السعودية ، وأكدت ذلك في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. “. التأمينات المدنية والعسكرية “والتأمينات” المتعلقة باستحقاق الموظف عند التقاعد لمكافأة أو معاش تقاعدي.

تعديلات جديدة على نظام التقاعد المدني

عبر ما كشفت عنه صحيفة أم القرى الرسمية بالمملكة العربية السعودية ، اليوم السبت ، عن بعض تفاصيل قرار مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي ، بأن التعديل الجديد لنظام التقاعد المدني نص على ما يلي:

إذا انتهت خدمة الموظف ولم تصل مدتها إلى ما يعطيه الحق في المعاش ، يصرف له مكافأة قدرها 14٪ من الراتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته.

بالإضافة إلى ذلك ، في حال كان انتهاء الخدمة هو سبب الاستقالة أو الإقالة بسبب التأجيل ، تحسب المكافأة على أنها 10٪ من الراتب السنوي لكل سنة تحتسب في التقاعد من سنوات خدمته ، على النحو التالي: المطلوبة لدفع الجائزة المنصوص عليها في المادتين 18 و 23 من نفس النظام ، بلوغ سن الستين أو الوفاة ، أيهما أسبق.

وأوضحت أنه في حالة انتهاء مدة خدمة الموظف دون بلوغه ما يعطيه الحق في المعاش ، وكانت لا تقل عن عشر سنوات ، وبلغ سن الستين ، ويستحق المعاش.

أما إذا كانت مدة خدمة الموظف أقل من خمس سنوات وبلغت الستين فيجوز له أن يطلب إدراج فترة متابعة اسمية بشرط ألا تتجاوز المدة بعد الإدراج عشر سنوات وعليه سداد الحصص كاملة عن كل شهر من الفترة المضمونة على أساس رتبة الشهر الأخير.

كما ورد في تعديل نظام التأمينات الاجتماعية أن لكل مشترك في حال ترك العمل الحق في الحصول على تعويض الدفعة الواحدة المستحق دون بلوغ سن الستين أو حدوث عجز ، في الحالات التي تحددها اللائحة. .

أما نظام صرف المزايا فقد نص التعديل على ألا تكون مدة الاشتراك المجمع فترات مكملة لاستحقاق المعاش التقاعدي قبل بلوغ سن الستين في النظام السابق.

# جريدة_أم_القرى تم نشر بعض التعديلات على نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع بين نظام التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمين الاجتماعي. – جريدة أم القرى (uqnnews) 18 يونيو 2022

يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها النظام ، ما لم تكن أسباب التحاقه ناتجة عن التحويل أو التنازل أو انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.