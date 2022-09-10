تعد نسبة المردود المئوية لمادة ما مقياسًا لسرعة التفاعل، يمكن التعرف على المردود المئوي للمادة من خلال القيام بالقيام بالتفاعل الكيميائي، حيث لا يمكن تحديده بدقة إلا من خلال إجراء التفاعل للتعرف على مثل معرفة المواد الداخلة في التفاعل، والمواد الناتجة عن التفاعل، ويوجد هناك بعض العوامل التي تؤثر على معدل التفاعل كما وتعد تعد نسبة المردود المئوية لمادة ما مقياسًا لسرعة التفاعل.

ما هو مفهوم معدل التفاعل

معدل التفاعل أو معدل التفاعل هو معدل التغير في تركيز المواد الداخلة في التفاعل الكيميائي أو الناتج عنه لكل وحدة زمنية، ويمكن التعبير عنه بطريقة أخرى مثل الزيادة في تركيز المادة. المواد الناتجة عن التفاعل مع مرور الوقت. في التفاعل.

النسبة المئوية للإنتاجية للمادة هي مقياس لمعدل التفاعل.

من خلال المعادلة الكيميائية، يمكن التعرف على الكثير من المعلومات حول التفاعل الكيميائي، مثل معرفة المواد الداخلة في التفاعل، والمواد الناتجة عن التفاعل، والنسبة المولية لجميع المواد، سواء كانت مواد متفاعلة أو منتجات، و يتم حساب كتلة المواد الناتجة عن التفاعل من خلال معادلة كيميائية تسمى المحصول النظري للتفاعل، وهي كمية المنتجات المتكونة من كمية المواد المتفاعلة نظريًا، ويشير العائد الفعلي إلى كمية المنتجات التي نحصل عليها من تفاعل كيميائي، وبالتالي فإن التعبير عن أن النسبة المئوية لإنتاج مادة ما هي مقياس لسرعة التفاعل هي

معلومات عن ناتج تفاعل كيميائي

هناك ثلاثة أقسام في ناتج التفاعل، وهي المحصول النظري، والمحصول الفعلي، والنسبة المئوية للحاصل. المعلومات المقدمة حول هذا هي كما يلي

يشير ناتج التفاعل إلى الكمية التي تتكون من المنتجات.

العائد الفعلي للتفاعل هو كمية المنتجات التي تظهر بعد تفاعل كيميائي.

العائد النظري للتفاعل هو أكبر كمية ممكنة من المنتج المطلوب نظريًا.

يتم حساب النسبة المئوية للتفاعل باستخدام العلاقة التالية العائد الفعلي / العائد النظري × 100٪.

يتم حساب العائد النظري بعدد مولات العامل المحدد.

العامل المحدد لأي تفاعل هو مادة التفاعل المستنفدة تمامًا.

العوامل التي تؤثر على معدل التفاعل

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على معدل التفاعل سواء زيادته أو تثبيطه، ومن بين هذه العوامل ما يلي

طبيعة المواد المتضمنة في التفاعل.

تركيز المواد المتفاعلة.

الضغط.

درجة الحرارة.

مواد حافظة.

تعد نسبة المردود المئوية لمادة ما مقياسًا لسرعة التفاعل، والتي يمكن القيام بها من خلال التفاعلات الكيميائية والي يمكننا التنبؤ بالتفاعلات بشكل نظري ولكن لا تكون نتائج المعادلة بشكل دقيق حتى يتم جراء التفاعل بشكل عملي.