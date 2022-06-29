تعذر رؤية هلال ذي الحجة في 4 دول

أعلنت إندونيسيا وبروناي وماليزيا واليابان عدم إمكانية رؤية هلال ذي الحجة. وبذلك يكون أول أيام الشهر بعد غد الجمعة والأحد 10 تموز / يوليو هو أول أيام عيد الأضحى.

28 موقعًا في اليابان

وأشار المركز الدولي لعلم الفلك إلى أن لجنة مراقبة الهلال الياباني، بعد تحديد 28 موقعًا للتحري عن الهلال في اليابان، أعلنت عدم تأكيد رؤية الهلال اليوم، وأن يوم الجمعة 1 يناير هو أول أيام الشهر. ذو الحجة ويوم الأحد 10 تموز أول أيام عيد الأضحى.

لم يُشاهد الهلال في إندونيسيا

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “بعد التحقيق مع الهلال من 86 موقعًا، تعلن إندونيسيا رسميًا أن رؤية الهلال لم تثبت اليوم، وأن الجمعة، 1 يوليو، هو أول أيام القمر. “. شهر ذو الحجة، ويوم الأحد 10 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى.

موعد عيد الأضحى

وتابع “تعلن سلطنة بروناي رسمياً أن رؤية الهلال لم تثبت اليوم، وأن الجمعة 1 يوليو / تموز هو أول أيام شهر ذي الحجة، ويوم الأحد 10 يوليو / تموز هو أول أيام شهر رمضان. شهر .. يوم عيد الأضحى ”.

ماليزيا لم ترى هلال ذو الحجة

كما أعلنت ماليزيا رسميًا عدم تأكيد رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 1 يوليو / تموز هو أول أيام شهر ذي الحجة، ويوم الأحد 10 يوليو / تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك.

المحكمة العليا تعلن ودعا جميع المسلمين في كل مكان في المملكة إلى التحقيق في رؤية هلال شهر ذي الحجة ليلة الأربعاء 30 من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444 هـ.