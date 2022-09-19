“تعرضت للظلم وكواليس أزمة سوزا ودجانيني”.. مؤمنة يكشف الحقائق

كشف عبد الإله مؤمنه، الرئيس السابق للنادي الأهلي، عَنّْ عدد من الملفات المهمة خلال فترة رئاسته للنادي، لافتًا إلَّى تعرضه لحملات شرسة بسبب رحيله عَنّْ النادي.

تولى عبد الإله مؤمنة رئاسة النادي الأهلي بالتزكية فِيْ فبراير 2022 بعد رحيل أحمد الصايغ. وفِيْ سياق إقالة الأخير من عضوية الهِيْئة الرياضية السعودية، استمر مؤمينة فِيْ قيادة الأهلي لمدة 440 يومًا، قبل أن يسلم استقالته. تم تكليف وليد سلطان بإدارة النادي لفترة مؤقتة حتى إجراء الانتخابات العامة. فازت خلالها إدارة ماجد النفِيْعي برئاسة الأهلي.

اقرأ أيضا إلَّى الهلال .. وراء كواليس “هروب” هِيْثم عسيري من الأهلي عام 2022

وكشف مومينا فِيْ حديث لصحيفة “الرياضية” عَنّْ عدة ملفات. وعلى وجه الخصوص أزمة حقوق سوزا ودجانيني، ومعاملة نيانغ، وحَقيْقَة خلافه مع الأمير منصور بن مشعل، ومشاهد خروجه من قلعة الراقي.

ومن أبرز أقوال عبد الإله مؤمنة ما يلي

– كانت لدي رغبة فِيْ قيادة الأهلي بحضور أحمد الصايغ، وترددت قليلاً بعد ة الوضع المالي، لكني ترشحت للرئاسة بعد الصايغ بدعم شرف وموافقة.

– بدأت العمل الإداري فِيْ الأهلي عام 2014، وكان عامًا إنشائيًا حقيقيًا، وكان الفريق متجانسًا فِيْ تكوينه الإداري، وكان دائمًا وراء الأمير فِيْصل بن خالد.

– إذا عدت بالزمن إلَّى الوراء، سأفكر فِيْها 50 مرة قبل اتخاذ القرار الرئاسي، فالمخاطر على الرئاسة كبيرة جدًا، ولن يجد الجمهُور عذرًا لك فِيْ حال ضياع البطولات، إما بسبب الديون. أو لإعداد جيل جديد.

– هناك العديد من القرارات التي أندم عليها، ولا يوجد عمل إداري بدون أخطاء، ومعظمها قرارات فنية، إذا مر الوقت فلن أتخذها.

– تعرضت لحملات شرسة لإقصائي من رئاسة الأهلي، وفِيْ فترتي لم يكن معي أحد وجلست طويلا دون مشاهدة مباريات الأهلي بسبب الإساءات التي أثرت بي وأضرت بي . عائلتي.

– الأمير تركي الفِيْصل وبعض رجال الأهلي التقوا معي وقلت لهم إذا كان هناك بديل مناسب، فأنا مستعد للتنحي عَنّْ الرئاسة.

– جميع قراراتي مصدق عليها من مجلس الإدارة، وخلافِيْ مع الأمير منصور بن مشعل بسبب الأمور المالية، لأنه كان معَنّْيا فقط بدعم الاتفاقيات الجديدة وكان بحاجة إلَّى الدعم المشرف من النادي.

وبلغت ديون الأهلي خلال فترة رئاستي 330 مليون ريال، وانخفض هذا الرقم بنسبة 40٪ عَنّْد تسليم النادي، وبلغ العجز عَنّْد استلام ماجد النفِيْعي 90 مليون ريال.

– لم ألغ عقدي سوزا ودجانيني، أرسلنا طائرة إلَّى سوزا وكان عليه متأخرات مليون يورو من الإدارات السابقة، وفِيْ الأسبوع الأول تلقيت رسالة من دجانيني بإنهاء عقده.

– لم أقابل دجانيني فِيْ الأهلي قط، لأنه سافر إلَّى الكويت للعب مباراة، ثم سافر إلَّى بلاده ودخلنا أزمة كورونا، وخطابه الأول بإنهاء عقده كان خاطئًا لعدم وجود متأخرات.

أرسلنا طائرة ليوسف بليلي، ورفض العودة، وحاولنا تسويق عقده، وتلقينا عرضًا من الأهلي المصري، لكن أزمة كورونا حالت دون دفع مبلغ كبير، واتفقنا على ذلك. إنهاء العقد بمبلغ 6 مليون ريال.

تلقينا دعمًا من الوزارة بمبلغ 120 مليون ذهب لدفع الالتزامات السابقة، ودفعَنّْا 30 مليونًا لنادي نانت مقابل تشغيل لوكاس ليما، ومن نادٍ ألماني مقابل ماركو مارين، ورسوم سوزا و. دجانيني.

– تفاوضنا مع المغربي سايس وانتظرنا اسبوع لكن الموافقة والزمالك لم تصلنا بصفقة محمود الونش والعراقي سعد نتيق الذي رحيله رئيس ناديه رفض و -طالب فِيْحاء أن نعود الدب.

– استأجرنا الجناح نيانغ، الذي لم يكن جاهزًا تمامًا بعد فشل صفقة المدافع، وبعد رحيل إدارتي، بقي له راتب شهر واحد، وستنتهِيْ مستحقاته فِيْ 30 يونيو، ودخل النادي. 56 مليون ريال بعد استلام وليد سلطان، وأغلقت العديد من السندات.

تابعوا نتائج المباراة دقيقة بدقيقة مع سعودي سبورت