تعرفى على فوائد الفازلين المبهرة لتنعمين ببشرة أكثر نعومة وبياض دائم

ينصح باستخدام الفازلين قبل النوم يومياً للمحافظة على النعومة وترطيب الوجه والبشرة، فهُو يتميز بوجه مضيء وله ملمس ناعم ولامع، كَمْا أن الفازلين يتمتع بقدرة خارقة على تغذية وتقوية البشرة. كَمْا أنه يساعد على الراحة والاسترخاء بعد التدليك الخفِيْف على الجلد، كَمْا أنه مفِيْد جدًا فِيْ إزالة تصبغات الجلد والكلف والنمش إلى حد كبير، كَمْا أن له العديد من الفوائد والاستخدامات الموفرة للتكلفة.مزيل قوي للمكياج. – يصلح وينظف البشرة بعمق ويعمل كطبقة عازلة تمنع الجلد من امتصاص الأوساخ والغبار من الهُواء كَمْا أنه لا يشكل خطراً على العينين أو الفم، كَمْا أنه يستخدم لترطيب الشفاه و يجعل الملمس ناعمًا وشكلًا جميلًا ويمنع تشقق الجلد لأنه مفِيْد فِيْ تحديد شكل الشعر والحاجب وعرضهما بطريقة طبيعية مذهلة وتستخدم العديد من النساء الفازلين كَمْرطب قوي للشعر ليسهل تمشيطه. وليس التشابك، مما يسهل عملية إزالة الشعر الزائد بدون ألم، وذلك لأنه له دور كبير فِيْ إزالة الشعر الزائد بشكل دائم دون جهد أو ألم، يعالج الهالات السوداء ويزيل السحر والرؤوس السوداء بسرعة. مشكلة صحية على بشرتك وعليك. تبحثون عن حَلْ سريع وسهل وآمن تمامًا، يجب استخدام هذا المزيج الطبيعي الذي له العديد من الفوائد لتحسين خلايا الجلد ومنحها البياض. أ، نضارة ونعومة طبيعية بدون أي مجهُود.

يعتبر الفازلين من أكثر مستحضرات التجميل انتشاراً وأماناً، فهُو متعدد الأغراض للبشرة، فهُو يعطي لوناً جميلاً للبشرة ويمنحها النعومة والبياض الدائم، كَمْا يعالج التهابات الجلد ويزيل الكلف والنمش والبقع الداكنة. و يقضي على حروق الشمس كَمْا انه مفِيْد جدا لتشققات الجلد و يجدد خلايا الجلد و يقشر الجلد الميت و التقشير البني بطريقة سحرية و سريعة فهُو مفِيْد بكل الطرق و صحي تماما فِيْ كل أنواع البشرة و ليس له اعراض جانبية. .

من الميزات العديدة لوشن الفازلين الرهِيْب، الذي يمتاز بخاصية الترطيب العميق للبشرة وإشراقها على الفور، أنه يدخل فِيْ تحضير مزيج طبيعي يمنح البشرة النضارة والحيوية والبياض الثلجي. مفِيْد جدا لتغذية خلايا الجلد وإعطائها البياض المضيء من أول استخدام، فهُو يعالج تشققات وخطوط الجلد ويجدد لون البشرة بشكل ملحوظ ويوحد لونها على الجلد المصاب بحروق الشمس.

فازلين لترطيب البشرة.

مكونات مزيج الفازلين لترطيب البشرة.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون الطبيعي

كبسولة فِيْتامين هـ

طريقة تحضير واستخدام الفازلين لترطيب البشرة

أحضر علبة بغطاء وضع فِيْها فازلين وزيت زيتون وزيت كبسولة فِيْتامين هـ، ثم امزج المكونات جيدًا، امسح بشرتك بماء الورد من خلال كرة قطنية نظيفة، ثم انشر خليط الفازلين على وجهك وبشرتك. يفضل استخدامه يوميا قبل النوم للاستفادة من نتيجة المزيج الطبيعي للترطيب العميق.