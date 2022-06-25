تعرفي على أضرار الشوكولاتة على الحامل

يتطلب الحمل عناية خاصة من المرأة الحامل فيما يتعلق بعاداتها الغذائية، وذلك لمعرفة ما هو مفيد لها ولجنينها أثناء الحمل، وتجنب ما يضر بصحتهما. في عقل الحامل.

آثار الشوكولاتة على النساء الحوامل

لا يعتبر تناول الشوكولاتة آمنًا فحسب، بل إنه يقلل أيضًا من خطر إصابة المرأة الحامل بتسمم الحمل، ولكن الاستهلاك المفرط يضعها أمام خطرين

الخطر الأول هو أن الإفراط في تناول الشوكولاتة يجعل المرأة الحامل تشعر بالشبع من الأطعمة المختلفة ذات القيمة الغذائية العالية والضرورية لجسمها، بالإضافة إلى أنها تحتوي على سعرات حرارية عالية تؤدي إلى زيادة الوزن إذا استهلكت بشكل زائد.

الخطر الثاني هو احتوائه على كمية لا بأس بها من الكافيين، حيث توصي الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد بتناول الكافيين للنساء الحوامل بأقل من 200 ملليجرام في اليوم.

تأثير مكونات الشوكولاتة على المرأة الحامل

فيما يلي أهم مكونات الشوكولاتة وكيف تؤثر على المرأة الحامل